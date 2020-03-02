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陳時中秀圖「日疫情和台差不多」 日本觀察家曝原因喊太樂觀

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大國戰「疫」！公關災難頻生 中國可防可控什麼？

香港01 / 趙觀祺／撰稿
李文亮去世，有香港市民舉辦悼念活動。（李恩慈攝）
李文亮去世，有香港市民舉辦悼念活動。（李恩慈攝）

新冠肺炎疫情持續，國家衛健委周一（2日）公布數據，周日（1日）中國新增確診病例達202宗，是自1月23日以來最低。新增確診病例仍然以湖北為主，除湖北以外省份新增確診病例僅6宗。

由1月23日武漢封城計起，回顧個多月「抗疫歷程」，官方面對多場近年罕見的「公關災難」。

李文亮去世成官方失策象徵

身處疫情前線的幹部便首當其衝。上至中央機關如國家衛健委，下至各地政府，均有漏報瞞報之嫌。涉事各方更爭相撇清關係，地方官喊冤說公布疫情之權不在我，自己經已把握時間上報，中央專家組則辯稱決策之權不在我，科學意見就只是意見而已，報告一早提交了，由中央和地方領導作判斷。

互相推卸之外，武漢封城初期亂象頻生，醫療系統崩潰下患者求救無門，千萬人口被隔離下日常必須品供應緊張，醫護痛陳物資和人手不足，病人在家等死失救，外來民工流落街頭，市民投訴天價食用，慘況和困境經由互聯網傳遍全國，圍城外網民既感嘆疫情慘重，也批評幹部們失職失責。

在輿情洶湧的2月初，感染新冠肺炎的眼科醫生李文亮去世，他在12月底就「不明疫情」私下警告舊同學，遭公安拘留及訓誡。在他不治身亡當晚，大批中國網民「洗版」表達不滿，認為李文亮作為「吹哨者」，淪為官僚主義犧牲品，體現幹部的顢頇無能、政府的打壓言論、內媒的集體失聲和體制的專橫跋扈。

「紅旗飄」和「江山嬌」出閘脫腳

有一段時間，中共的輿論機器處於下風，「正能量」宣傳遭受質疑。共青團推出「紅旗飄」和「江山嬌」的國家擬人動漫角色，在劣評如潮下悄悄消失，有反對者直言自己是「國家公民」，不是搖旗吶喊的「粉絲」，他們更順帶批評，把醫護的「犧牲」包裝為感人故事，有浮誇失實之處，更似為執政者轉移視線。

輿情一浪接一浪，但也一浪比一浪低，主因在官方積極補救。在中央領導人公開訓示後，全國進入戒備狀態，兩星期停工停學停產，舉國上下動員支援武漢和湖北，幾萬名醫護人員赴鄂，工人們迅速建成重症隔離醫院，以及輕症分流設施，增加數以萬計的床位。另外，湖北和武漢的黨政一把手均被免職。

中國新增確診數字由高峰期每日逾數千，跌至如今每日數百，反觀海外地區則步入爆發階段，韓國和意大利都有「湖北化」之虞。官方亦隨之進入「戰略反擊期」，自詡各國可以參考「中國經驗」，舉國防控展示現行體制的「優越性」，官媒亦與為數可觀的網民一唱一和，呼籲各國「抄作業」，或指他國難以「抄作業」。

「正能量」逐漸奪回「輿論高地」，但14億國民當然各有想法。同樣為數可觀的網民表示，國家人命和經濟損失慘重，況且疫情尚未終結，現在還不是自滿慶功的時候，個別網民更直斥「抄作業」之說肉麻難看，始終要不是惹了人為大禍，也不用付出勞民傷財的慘痛代價，「喪事喜辦」的態度尤其不可取。

迄今為止，中國累計錄得約8萬宗病例，數千人死亡，官方在宏揚主旋律之餘，也小心翼翼地評估輿情。中共中宣部原擬指導出版新書，題為《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》，最近卻突然下架，相信與社會迴響欠佳有關，與國家擬人動漫角色的「死因」相似。

總結而言，是次疫情激起了較大的輿情波瀾，除了上述與疫情直接相關的挑戰，間中還加上「搶口罩」之類特權醜聞，大概會長留集體記憶之中。可是至少就暫時所見，官方只要持續壓得下疫情，經濟秩序大體回復常態，預料所謂「負能量」終究是「可防可控」，假以時日就會完全沉寂。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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