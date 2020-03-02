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新冠肺炎遍全球 中國：人類命運共同體合作防疫

中央社 / 台北2日電

湖北新冠肺炎去年12月爆發，如今蔓延各國，WHO近日坦言全球傳播風險「非常高」。中國外交部發言人趙立堅今天表示，中方將繼續秉持「人類命運共同體」理念合作抗疫，深入國際公衛治理。

趙立堅還說，希望「疫情嚴重國家的人員」前往中國時，能夠「充分理解並且積極配合中方的相關防控舉措」，共同防範好疫情相關風險，維護好自己和他人的健康安全。

世界衛生組織（WHO）2月28日宣布，將2019年冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球風險提升為「非常高」，說明目前在中國以外有49國出現病毒感染案例，愈來愈多國家受影響現象相當令人關注。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，據澎湃新聞報導，趙立堅在回答媒體相關提問時作上述表示。

他表示，中方正密切關注全球疫情發展形勢，對部分疫情發展加劇國家目前面臨困難「感同身受」，「新冠肺炎疫情是全人類共同面臨的挑戰，需要國際社會通力合作，攜手應對」。

趙立堅說，中方將繼續秉持「人類命運共同體」理念，積極開展抗疫國際和地區合作，深入參加國際公共衛生治理。「我們將繼續同世界衛生組織緊密合作，同相關國家保持密切溝通，分享防疫經驗，協調防控措施，共同維護地區和世界公共衛生安全」。

他也提到，在當前形勢下，中國各地根據當地的疫情防控需要，對來自於疫情嚴重國家和地區人員入境後採取有關檢驗檢疫和防控舉措，如測量體溫，實施居家或集中觀察等。

趙立堅說，這些做法符合中國的法律法規，既是疫情防控工作需要，也可以有效阻止疫情跨國傳播，對中外各方的疫情防控來說都是有利的。根據疫情發展情況，中國地方政府還將及時動態調整對外國赴中人員入境後的防控措施。

他聲稱，中方採取的應對疫情舉措，有效減緩疫情蔓延擴散，阻止病毒人際傳播，得到世界衛生組織的高度肯定。

趙立堅並表示，希望疫情嚴重國家的人員，在前往中國時能夠充分理解並且積極配合中方的相關防控舉措，共同防範好疫情相關風險，維護好自己和他人的健康安全。

新冠肺炎 COVID-19

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