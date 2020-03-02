坐公車沒戴口罩 重慶男16秒中鏢

重慶市日前通報一個案例，一名患者因為在乘坐公交車時沒有戴口罩，另一名確診患者中途脫了口罩，前後相隔16秒上了同一輛公交車被傳染。

半月談報導，江北區疾控中心副主任醫師周海龍表示，患者是一名65歲男性，他於1月23日出現流涕、乏力等症狀，自己在家服藥效果不佳，於1月30日到醫院就診。就診時醫療機構初步診斷為新冠肺炎疑似病例，但該男子在醫院採集三次標本檢測均為陰性。2月4日，醫院邀請上級醫療機構專家會診，會診後再次採集標本，這次採集標本增加血液和糞便，2月5日透過糞便檢測出新型冠狀病毒核酸為陽性。

據報導，調查最開始就陷入迷霧，因該男子活動很簡單，他發病前14天外出很少，除了每天早上8時出門乘公交車去健身，中午12點過就回家外，其餘時間不再出門。

後來經進一步調查，男子除健身打球外，還有過一次朋友聚會。不過對這些人進行檢測，發現這些人檢測結果全是陰性。

後來疾控中心人員發現，有一天早上該男子出門健身時乘坐公交車，恰巧轄區後來被確診的另一名患者也在這個時間段乘坐公交車去看病，而這兩個人乘坐的公交線路有一段重合。因為兩人都是老年人，透過查詢老年卡刷卡紀錄發現，這兩個人是在1月19日早上8時47分，前後相差16秒，上了同一輛公交車。

報導說，透過公交部門提供兩人的乘車監控視頻發現，該男子坐在後來被確診患者的斜後方，並沒有戴口罩，後來被確診的那名患者雖然戴了口罩，但中途將口罩取了下來，而且車窗都是關閉的。這樣就完全符合密切接觸者的定義，這是一個非常典型的公交傳播的案例。