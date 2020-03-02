村官逼吞消毒片？22人送醫 發藥者：自己父母也吃了

湖北黃梅縣黃梅鎮向窯村2月28日向村民發放消毒片，疑似村官不清楚使用方法，要村民將消毒片服下，導致22人身體不適，經送醫急救已無大礙。網傳村官逼村民服藥，還要照相為證，發藥者叫屈，「自己父母也吃了」。

綜合媒體報導，村官向14戶22人發放二氧化氯環境消毒片（俗稱泡騰片），村官剛好發到一半，就發現有村民出現不適，包括他自己的父母。事後22人被緊急送醫，目前均無大礙。

網上流傳一份微信群聊天截圖，群組成員稱，黃梅縣人民醫院護士稱「正在搶救一批中毒的人，一個村20多個人，喝了消毒水，說村幹部發的，還要當面喝」，另一成員補充稱「口服過程中，組長還要拍照留痕紀錄」。

對此，發送藥物的向窯村一組組長蔣建軍還原事情經過。他表示，27日下午，向窯村婦女主任、會計羅曉紅通知他到村委會領取防護物資，發放給村民，電話中未告知消毒泡騰片的用途及使用方法。

28日上午，他和志願者開始在村裡發放，「要挨家挨戶測體溫，然後登記，順帶就發放這個藥片，沒有說要拍照留痕跡」。

蔣建軍說，拿回來的藥片跟普通藥片差不多大，就是感覺要厚一些，「志願者也沒有給我說用途」。

向窯村一組一共28戶，蔣建軍和三名志願者測體溫發放時，村民自己吞服，「只知道是泡騰片，有的人泡水喝了」。蔣建軍說，如果知道前面有「消毒」兩個字，肯定不會讓村民吞服，「藥片是塑料袋散裝回來的，沒有任何文字使用說明」。

蔣建軍說，他自己也以為是預防新冠肺炎的藥物，準備給村民發放完後回家服用，「我父母一開始也吃了，前面才發過巴氏消毒水，哪曉得又發這樣的消毒片」。

蔣建軍一行發放到一半時，有村民反應腹部不適。村民中有六人沒有吞下去，吐了出來，16個人吞服了。「14戶，22個人吃了，都不舒服」。蔣建軍說，以為是副作用，馬上通知村醫，「村醫才說是消毒片，不能吃」。

隨後，村民被緊急送往黃梅縣人民醫院搶救，全村將已發放的消毒片收回。

目前，入院22人身體狀況穩定，沒有生命危險，其中21人預計於2日出院，另外1人由於年紀偏大、身體患有其他疾病，將繼續留院觀察治療。