新冠肺炎患者搭公車中途脫口罩…衰男坐他斜後方中鏢

新冠肺炎有無症狀傳染者的病例，讓人在不知不覺被傳染，這時在公共場合確實戴好口罩就相當重要。在大陸發生一起病例，一名搭公車的男子沒戴口罩，和中途脫下口罩的無症狀傳染者搭同一班公車，不幸感染了新冠肺炎。

陸媒《科普中國》報導，重慶江北區疾控中心副主任醫師周海龍分享了一則病例，上月5日該中心收治了一名65歲男性病患，確診為新冠肺炎。他們調查了他前14天的行蹤，除了每天早上8點出門搭公車去健身、中午12點返家外，幾乎沒再出門，活動史相當簡單，懷疑是被不斷排毒的隱性傳染者感染。

專家進一步追查，調閱監視器發現，該男子搭公車時，恰好轄區內有另一名後來也被確診病患也在這段時間搭公車去看病。在乘車過程中，男子沒有戴口罩，坐在確診病患斜後方；確診病患雖然戴口罩，但中途有取下，加上車窗緊閉，是一起典型的公共傳染。

醫生提醒，出門搭公車要戴好口罩，在公車上也要減少觸摸物體表面，下車後也要盡快消毒手部。另外有兩種狀況可不用戴口罩：