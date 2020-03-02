嚴查入境者防疫情輸入 中啟動健康申報、排查疫區人員

新冠肺炎疫情在多國擴散，海外疫情不容樂觀，中國當局已著手防控海外個案向國內輸入。官方除了建議取消外遊，海關並對所有出入境人員實施查驗健康申報，嚴格排查入境者。

綜合媒體報導，國務院聯防聯控機制1日召開記者會，海關總署、國家移民管理局、外交部等多部門出席會議。

國家移民管理局邊防管理司司長劉海濤在記者會上表示，為防範疫情透過出入境傳播，該局蒐集並公布有關國家入境限制措施，提醒民眾盡量推遲或取消到國外或境外出行的計畫。

許多中國居民積極響應移民局的勸告提示，自覺取消出行行程，還有不少旅客到了口岸後仍自願取消出境的計畫，中止出境活動。

在國際航班抵達前，該局會透過大數據，對來自疫情重點國家和地區人員提前預排查，並將結果通報海關檢疫及入境地政府和有關部門，為各部門針對性開展疫情排查管控提供信息支持。劉海濤說，下一步移民局將開展國際合作，推動與疫情嚴重國家和地區的主管部門加強出入境合作和溝通，共同防範疫情輸入風險。

劉海濤並回應近期關於南韓人大量入境中國避疫的傳言稱，自南韓入境人員主要以中國居民為主，占約七成，增加的人員數量當中，亦主要是中國居民，無發現大量南韓人湧入的情。

據報導，海關總署衛生檢疫司司長林偉表示，疫情發生後，該署採取嚴格的口岸防控措施，內防輸出、外防輸入。措施包括密切監測國內外疫情，即時開展風險研判；全面啟動健康申報制度，審核申報內容，嚴格排查入境人員有無症狀、14天內是否有疫情發生地區旅行史、接觸史等。為方便出入境人員的健康申報，該署將申明卡翻譯成10種以上語言，並專門開發手機程序，以便出境人員提前填報。

此外，北京1日舉行新冠肺炎疫情發布會，宣布兩例自伊朗輸入的確診病例，兩名確診病例的所有密切接觸者均已集中隔離醫學觀察。

深圳也公布一例境外輸入病例，患者無湖北旅行史，從倫敦經香港返回深圳，在英國工作地點有兩名同事出現咳嗽發熱症狀，這也是廣東省首例境外輸入病例。