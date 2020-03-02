中國外交部：若國外疫情變嚴重 將協助公民回國
中國境外新增病例續四天超過境內，輸入性風險加大。外交部領事司司長崔愛民1日表示，如果疫情進一步發展，中國在當地人員的健康安全受到嚴重威脅，中國將採取必要措施，積極協助和安排他們回國。
綜合媒體報導，崔愛民表示，外交部會根據情況和形勢變化，加強與有關國家溝通協調，減少一些不必要的跨國旅行活動。
崔愛民表示，部分確診病例較高的國家，如南韓、日本、義大利等國，當地的僑民、留學生，中國政府會高度關注他們在當地的健康和安全，並敦促所在國政府重視及解決他們的問題。
崔愛民說，目前疫情比較嚴重的國家還沒有完全斷絕外部交通，因此當地僑民可以選擇直航或轉機回國。如果疫情進一步發展，在當地僑民的健康安全受到嚴重威脅時，將採取必要措施協助和安排他們回國。他又透露，自疫情爆發以來，中國已先後派出10架班機前往多個國家，累計接返1314名中國人。
據報導，網傳有80名中國人在俄國莫斯科因新冠肺炎疫情隔離時遭虐待，中國駐俄使館1日澄清沒有虐待，但證實這80人都是違反俄方自我隔離規定者，館方並對這些中國人被裁罰後的上訴進行追蹤。
中國駐俄羅斯使館1日在官網上發布公告，表示高度關注中國公民在莫斯科遭隔離一事。
日前中國網路上有傳言指莫斯科警方暴力執法，虐待隔離人員，無故帶走中國公民。這份公告稱「經核實，該傳言並不屬實」，並指造謠者與日前散布「中國人因感染冠狀病毒被俄方拋屍荒野」謠言者是同一人。
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