路透：中日傾向先防疫 習近平延後訪日
路透2日引述消息報導，中國及日本政府鑑於兩國的新型冠狀病毒疫情未解，同意延遲中國國家主席習近平訪問日本的計畫，日本首相安倍晉三本周稍後會作正式公布。
共同社則引述消息報導，中日雙方傾向優先應對疫情，日本政府亦忙於處理疫情，希望推遲習近平原定4月訪日的計畫。
至於推遲到何時尚未有定案，但預計會押後至東京奧運和殘奧結束的秋季以後。
主管外交的中共中央政治局委員楊潔篪2月28日、29日訪問日本，除向日方表達攜手合作，應對新冠肺炎外，還就習近平4月訪日事宜交換意見。日本方面消息稱，受疫情影響，日方傾向習延後訪日；
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