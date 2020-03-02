18萬港公僕復工 播毒風險增 澳門娛場重開 接客量限半

全港18萬名公務員今日起陸續復工，不少政府公共服務恢復開放，其他私人機構亦預料將會跟隨。醫學界、工會人士呼籲，目前是疫情控制的關鍵時刻，社會逐步恢復運作的同時，必須時刻提高防疫意識，尤其是除口罩食飯、逼車上下班最高危，呼籲政府及雇主實施彈性上班，員工宜帶飯或叫外賣，盡量避免三五成群用膳。

文匯報報導，政府多個部門今日起陸續恢復正常服務，衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，復工會增加人流，令病毒傳播風險增加，提醒有關人員應注重防疫，並重申多人聚餐屬高危活動，建議避免聚集食飯。

據報導，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超對應否現階段復工存疑，他認為復工增加人群聚集的機會，令病毒傳播的風險大幅增加。

明報報導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信不少私人機構會跟隨港府恢復上班，建議雇主提供彈性上班及午飯時間，避免上班族在高峰時段聚集。新公務員工會主席顏武周也建議，部分部門設彈性上班時間。

據報導，港府今日起也有限度恢復部分公共服務，但康文署轄下的公共圖書館、公眾游泳池和室內運動設施等，仍然關閉。

私企雇員 49%稱本周復工

報導稱，私人機構方面，有公司今起逐步恢復正常上班。恒基兆業本周起員工將逢周一、三及五回辦公室辦公；二及四則維持在家工作。新鴻基地產1月底已回復正常上班。匯豐則建議員工在可行情下，在家或其他辦公室上班。

報導指出，來自多個不同界別的「跨工會」組織稱，上周訪問690間公司及機構逾800名雇員，約49%受訪者稱，被雇主要求本周起回辦公室工作，約9%受訪者稱仍可留家工作。「跨工會」批評政府帶頭復工，令雇主仿效，擔心工作場所人群聚集會引發社區大爆發。

香港01報導，澳門截至1日止已連續26天沒有新增確診個案，維持累計10例確診個案。3月2日起，所有公共部門恢復正常辦公及對外服務，夜總會、桑拿、戲院等娛樂場所及補習社也解禁，澳門政府要求在娛樂場所工作的員工帶口罩、接待客人數量需比原來客量減一半，但美容院超聲波霧化等高風險項目仍要暫停。