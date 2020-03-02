口罩不貼臉中鏢 香港1醫護須隔離14天

醫管局表示，一名醫護人員在照顧新冠肺炎確診者時，因為佩戴不合面形的N95口罩，被列為「密切接觸者」，並於2月29日出現身體不適，病毒測試結果則呈陰性，目前需進行隔離檢疫。

文匯報報導，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日表示，一名醫護人員因工作被列為確診者的密切接觸者，正接受隔離檢疫。該名醫護在照顧第58宗個案的69歲男患者時，有穿著保護衣，但他的上司認為其N95面罩並非100%緊貼，謹慎起見需要隔離14天。

報導引述何婉霞指出，這名員工數年前做過面罩的面形測試（fit test），但近年體重有所改變，面罩可能不再符合面形。他在2月18日、20日及21日都接觸過病人，29日出現身體不適，病毒測試結果呈陰性。

何婉霞提醒醫護，當體重有10%改變時，應重新做面形測試。她又指，每次N95面罩戴好後，還應做密封測試（seal test），即用手按著口罩大力吸氣後再大力呼氣，確認面罩口罩及面部間無漏氣情況。