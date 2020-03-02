湖北包機敲定 首批接回450港人

港府最快本周派包機到武漢接回滯留湖北港人，料日內交代細節。政制及內地事務局聶德權昨表示，暫時超過450人確認將登上首批包機。至於武漢以外的滯留者，政府將集中處理孕婦、文憑試考生及有嚴重病患或急需回港治療的緊急個案。

明報報導，特首林鄭月娥昨稱前日召開的跨部門督導委員會暨指揮中心已下指示，日內會交代行動細節。聶德權在facebook表示，特區政府連日接觸逾600名留在武漢的港人，約兩成人表示不打算乘機回港，暫超過450人確認將登上第一批包機，今日會開始通知他們。

據報導，協助滯留港人的工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪估計至少需安排6班機，總登機人數今日確定，入境處將通知相關港人。他說接受包機安排的港人毋須再自行提供健康證明或文件，但登機前需接受健康檢查。

另外，澳門周六將派首班包機往武漢接載在鄂澳人，首批共65名澳門居民符合條件，當中50人稱願意乘包機。澳門衛生局長李展潤昨表示，在武漢的發病率為1%至10%，以此估算，包機接回的148名澳門居民中，或有14人可能染疫。

報導指出，澳門政府制定詳細指引，要求乘包機回澳的澳門居民遵守多項規定，包括不可攜帶手提行李、行李須託運並統一消毒，不能帶土特產或食品回澳；在機上須穿保護衣、全程戴口罩、不可走動、不可去洗手間，機上不提供餐飲。他們回到澳門後必須到高頂公共衛生臨中心接受隔離。