血清有抗體 分泌物無毒 香港兩名「公主客」不藥自癒？

香港出現新冠肺炎患者疑不藥自癒的個案。文匯報報導，昨日兩宗疑似個案患者是「鑽石公主號」的返港者，他們的呼吸道分泌樣本無病毒，當中一人毫無病徵，但兩人的血清抗體測試呈陽性，顯示他們之前或曾受感染，疑靠自身免疫力抵抗病毒，故留下抗體。

據報導，衛生防護中心昨公布，兩宗疑似個案，都是「鑽石公主號」乘客，搭乘第二班包機從日本返港。兩位患者都未在呼吸道樣本中發現病毒，但他們的血清抗體測試結果為初步陽性，暫時列作疑似個案，將安排進一步檢測。

其中68歲女子，2月16日、17日在日本期間曾發燒，當時病毒測試結果呈陰性反應。返港後獨自隔離檢疫，27日出現咳嗽，但通過病毒測試，亦沒有接受治療，目前無病徵。

56歲男子則一直沒有病徵，在日本檢測結果也是陰性，回港後與太太一起隔離檢疫。兩宗個案患者於駿洋邨隔離期間，經例行抽驗發現有抗體。

明報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，體內驗出抗體，一般而言無傳染性或傳染力低，患者或已康復，但要入院檢查。中文大學醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌稱，IgG抗體一般在感染後第二周出現，第三周數量最多，不排除患者接受測試後再在郵輪感染。