她抗疫回不了家　暖父「連發23天紅包」：回來給妳做乾煸牛肉

新冠肺炎肆虐，大陸疫情險峻，許多醫護人員被迫持續上工，連農曆年都無法返家團聚。住在湖北省十堰市的陳敬超一家人也是如此，他的女兒今年25歲，是一名護理師，疫情爆發後她就留在武漢醫院抗疫。陳敬超想為女兒打氣，於是連續23天都為女兒發出一個微信紅包，希望紅包可以保佑她平安，他強調「會一直發到女兒戰勝疫情為止」。

根據十堰晚報報導，陳敬超女兒陳良貞子是武漢同濟醫院的一名護理師，年前疫情爆發後，武漢封城，陳良貞子無法返家過年，只能留在武漢投入抗疫工作。

陳敬超表示，「她當天報名，當天就集結參戰。當時，女兒沒有告訴我和她媽媽。到了大年初二，我們才知道。我為這事難受了好幾天，後來慢慢理解女兒的做法」。

考慮到護理師工作繁重，陳敬超不敢打擾女兒，從2月4日至今都未與女兒通電話、視訊，父女兩人僅說過「我給妳做乾煸牛肉，妳回來吃」、「結束了肯定回去！」幾句話。

陳敬超為了鼓勵女兒，從2月4日開始，每天上午為女兒發一個微信百元紅包，他表示，「發紅包，接收了表示她現在平平安安。紅包的紅色代表是喜慶、是鼓勵！」他也強調，「會每天發一個紅包，一直發到女兒戰勝這場戰鬥！」

陳敬超表示，女兒小時候很黏他，每天睡覺前都要爸爸講睡前故事，長大後女兒就讀湖北醫藥學院，畢業後被武漢同濟醫院招錄，從2019年元旦開始，已有一年多沒有回家，每次打給她視訊電話，她都忙到沒時間接，讓他們很心疼。