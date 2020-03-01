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特派員在現場／1周僅兩確診 上海百業回溫

聯合報 / 特派記者林則宏／上海報導
上海多家專賣熟食老店，近日又重現排隊人潮。 特派記者林則宏／攝影
上海多家專賣熟食老店，近日又重現排隊人潮。 特派記者林則宏／攝影

本周四是廿四節氣的「驚蟄」，象徵萬物將從冬眠中復甦。在過去六周的嚴防下，大陸疫情近期已有趨緩跡象。以上海為例，從二月廿三日至三月一日這一周，新增確診病例只有兩例，當中數日甚至是零新增。

在剛過去的這個周末，走在上海市區，可明顯感受商業活動也正在甦醒中，不僅恢復營業的餐飲與百貨零售店家增加，地鐵、街頭、商場人氣也都在回溫。

以上海小資情調最典型的代表—星巴克為例，目前基本都已恢復營業，並且部分恢復「堂食」。上海營業面積最大書店—福州路「上海書城」，也趕在周末前，於二月廿七日重新開業。

上海市商務委副主任劉敏表示，目前上海超市、賣場已百分之百開業；購物中心和百貨企業約百分之九十五正常營業；便利店、菜市場開業率也都超過九成。

上海高檔服務業雲集的靜安區市場監督管理局長陳平表示，靜安區擁有一點一萬家沿街商鋪，目前已有三分之一沿街商鋪恢復經營，其中餐飲業就占了三成。

當日韓、伊朗、義大利等國開始為大爆發的疫情焦頭爛耳之際，上海和中國大陸正從前期全面艱苦「抗疫」中穩步復原。但前景是否真如此樂觀？因發言耿直，在這次疫情防控贏得不少上海市民信賴的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏看法較保守。

他在接受中新社專訪時表示，二月廿八日他開車回市中心時，路上遇到塞車，這說明這個城市的經濟開始復甦了。但他強調，這並不代表防疫等級或警惕性就能降低。

對於上海近期有數日都無新增確診病例，張文宏更說，「這個時候是零，我倒是很擔心，這麼多人進來怎麼會是零呢？」

究竟大家要到何時才能將口罩摘下？張文宏表示，可能要等所有人基本都返回、都復工了，然後上海也沒有發現新的病例的時候。張文宏認為，「最近幾個禮拜，可能還是得再先看一下了。」

新冠肺炎 COVID-19 疫情 上海 口罩 星巴克 復旦大學 餐飲業

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