精準抗疫 大陸二維碼布防線

新冠肺炎疫情下，中國大陸各地隨處可見方形和圓形的二維碼，無數小小「二維碼」織密起大數據「防疫網」，提高著追溯工作的精確性和時效性，支撐精準抗疫。

中新社報導，在雲南昆明的大街小巷，無論是居民小區、農貿市場、大型超市、醫院、藥店、地鐵、公交、機場，均需要用手機掃二維碼方能出入。昆明家樂福超市購物的市民吳梅表示，「掃二維碼，既是對他人的健康負責，也是對自己的一種保護。」

疫情發生的初期，雲南當地對疫情的防控，依靠人對人逐戶地毯式排查和道路卡點測量體溫登記出行信息，這種用紙張登記的傳統方式，耗時又耗力。

2月11日，雲南決定在公共場所開展「掃碼行動」，所有入出公共場所的人員均須配合用手機掃「雲南抗疫情二維碼」，對拒不配合的，公共場所將拒絕其入出。

9天之後，雲南新增1例新冠肺炎確診病例，當地將該名病例的手機號錄入掃碼系統，僅用了30秒，就篩選出204名可能與其有過接觸的人員。

「大家在進入、離開公共場所之前掃一下二維碼，這樣就能有效記錄人員在公共場所的活動。」雲南省公安廳大數據專家組組長、西安交通大學管理學院副教授劉躍文說，一旦發現確診病例，大數據可快速回溯病人曾出入過的場所，從而快速準確地找出可能和其有過接觸的人員。

新冠肺炎疫情防控中，黑龍江、山東、山西、河北等地紛紛改傳統戰法為大數據戰疫，在公共場所與居民小區出入口貼疫情防控二維碼登記人員出行信息。

劉躍文稱，利用二維碼形成的大數據進行分析，還可以計算每個人感染新冠病毒的可能性指數，「並預警高風險人員，且不會觸及個人隱私。」

隨著復產復工，各地疫情防控出現識別難、准入難等問題。浙江在中國大陸率先運用大數據研判推出「健康碼」，以紅、黃、綠三色二維碼動態顯示個人疫情風險等級。顯示「綠碼」者可直接通行，顯示「黃碼」和「紅碼」者需接受相應隔離措施。

浙江之後，重慶、河南、湖北、雲南等地相繼推出「健康碼」，目前多省份疫情防控健康碼已實現跨省互認。