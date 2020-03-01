80中國人傳被虐？中使館澄清：違反俄方規定被隔離

網傳有80名中國人在俄國莫斯科因新冠肺炎疫情隔離時遭虐待，中國駐俄使館今天澄清沒有虐待，但證實這80人都是違反俄方自我隔離規定者，館方並對這些中國人被裁罰後的上訴進行追蹤。

中國駐俄羅斯使館1日在官網上發布公告，表示高度關注中國公民在莫斯科遭隔離一事。

日前中國網路上有傳言指莫斯科警方暴力執法，虐待隔離人員，無故帶走中國公民。這份公告稱「經核實，該傳言並不屬實」，並指造謠者與日前散布「中國人因感染冠狀病毒被俄方拋屍荒野」謠言者是同一人。

公告說，被警方帶走的80個中國人均涉嫌違反了俄防疫規定，且隔離地點還有俄國和其他國家的人。

儘管公告稱「莫斯科市執法人員總體上執法規範，檢查護照確認入境時間超過14天後即予放行」，但也指中國使館人員與被隔離人員透過電話聯繫、安撫情緒，並提供必要的領事服務和法律援助，追蹤部分被判罰公民案件進展和上訴審理。

中國駐俄使館表示，先前有數千名中國留學生不聽俄方要求暫緩返校，隨著大量中國人入境，俄方感到防疫形勢嚴峻，於是進一步採取措施，自2月20日起臨時限制持工作、私人訪問、學習和旅遊簽證的中國公民入境。

公告還警告，俄方執法機關對所有違反防疫規定的人員均予以嚴懲，呼籲中國公民按照俄防疫規定入境後自動在居住地隔離14天。