中國：若新冠肺炎疫情嚴重 將協助國外中國公民回國

目前全世界新型冠狀病毒（COVID-19）確診人數已接近87000人，其中中國大陸累計確診病例為79824例。據中國衛生健康委員會通報，截至2月29日24點，中國大陸新增死亡病例35例，當日新增治癒出院病例2623例，新增確診病例573例，這是本周中國單日新增確診病例最多的一天。

周日（3月1日）下午，中國國務院聯防聯控機制召開新聞發布會，介紹依法有效防控海外疫情輸入有關情況。中國外交部領事司司長崔愛民表示：「疫情比較嚴重的國家目前還沒有完全斷絕與外界的公共交通，所以我們在當地的人員可以選擇以直航或者是中轉繞道的方式回國。」崔愛民另外指出：「如果疫情進一步發展，我在當地人員的健康安全受到嚴重威脅，我們將採取必要措施，積極協助和安排他們回國。從疫情嚴重的國家或者地區回國的人員，入境後應該遵守和配合當地有關疫情防控方面的措施。」

另據美國衛生官員報告，美國出現本次疫情暴發以來的首例死亡病例，死者是華盛頓州西雅圖附近一名50多歲的男性。

與此同時，澳大利亞也報告出現了首例新冠肺炎死亡病例。這名78歲的男性死者此前曾和妻子一同搭乘過「鑽石公主號」郵輪。

韓國疫情嚴峻

據韓聯社報導， 韓國中央防疫對策本部周日通報，截至當天下午4點，韓國當天新增感染確診病例586例，累計確診3736例。死亡病例增至18例，治癒並解除隔離病例增至30例

官方每日發布的數據顯示，新冠疫情在韓國蔓延的速度本周已超過中國。近四天來，韓國每天新增確診病例都超過500例，周六甚至新增813例，是該國疫情爆發以來的單日確診增幅最高的一天。

共同社的消息稱，韓國總統文在寅1日在紀念1919年朝鮮半島抵抗日本殖民統治的「三･一獨立運動」政府儀式上發表演講，指出「日本一直是最近的鄰邦」，考慮到新型冠狀病毒疫情擴大，強調稱「希望共同克服危機，努力建立面向未來的合作關係」。他還向中國與北韓呼籲「跨越國境開展協作」，表明合作態度。

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