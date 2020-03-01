中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

中國著名肺移植專家陳靜瑜1日凌晨發文稱，團隊在無錫完成進行全球首例新型冠狀病毒肺炎患者的雙肺移植手術。患者為59歲男性，經過插管、ECMO和藥物治療後，連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損且不可逆。經雙肺移植手術後，目前患者生命體徵平穩。業內專家認為，這例新冠肺炎危重症病例肺移植救治手段對降低死亡率有較大意義。

北京青年報報導，無錫全國人大代表、中日友好醫院肺移植科主任、南醫大無錫市人民醫院副院長陳靜瑜發文稱，歷經五個小時，無錫完成全球首例新冠肺炎患者雙肺移植手術。

該名病例在江蘇省，1月23日發病，1月26日確診，2月7日氣管插管，2月22日ECMO，2月24日轉至無錫市傳染病醫院，病人經治療後，連續核酸檢測呈陰性，但雙肺功能已嚴重受損且不可逆。

2月29日，在江蘇省衛健委支持下，無錫市衛生系統打破常規、整合醫療資源，由陳靜瑜教授團隊對該病例進行了雙肺移植手術。肺源由外地腦死亡患者愛心捐獻，經高鐵轉運七小時至無錫。目前該病人術後已經清醒，移植雙肺功能氧合良好。

「這類手術風險很大，移植醫護人員要在負壓手術室間、全程穿著隔離防護服開展手術，對心理和體力考驗極大。」

報導引述陳靜瑜的說法稱，下一步團隊將做好移植後抗排異、抗感染後續治療，為更多晚期的新冠肺炎危重症病例救治打開希望之門。