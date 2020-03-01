廣東14%痊癒者「復陽」 專家：恐引發二度感染

新冠病毒肺炎疫情爆發後，不論是中國境內或海外，都出現治癒出院後核酸檢測又「復陽」的案例，其中，廣東省14%出院患者存在複檢陽性現象，引發二度感染疑慮。對此，有中國專家說，透過監測發現，「復陽」患者未再發生傳播他人的現象，另有人再檢測時又轉為陰性。

綜合媒體報導，天津市疾控中心表示，該市又出現一例出院確診病例核酸檢測陽性。該病例是河北省秦皇島市一確診病例治癒出院後返津，10日後肛拭子標本檢測呈陽性，已收入海河醫院觀察。

針對外界疑惑，中國醫界和專家近日陸續提出歸納和分析。中國國家衛健委高級別專家組長鍾南山稍早前在廣州疫情防控記者會指出，轉陽性的個案病例不多；另一方面，微生物的規律都相同，感染者只要體內產生足夠抗體，通常不會再感染。

此外，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「復陽」與患者的病情和體質有關，經醫學觀察，並沒有出現第二代病例的密切接觸者。

但宋鐵強調，如果患者在出院後出現複檢陽性，「肯定就是傳染源，在防控方面要按照傳染源來管理。」對於這部分患者，要重新收回定點醫院隔離觀察，等到連續兩次的核酸檢測陰性，才可再出院。

負責湘雅二醫院院內感染防控的童德軍表示，「對於傳染病防控來講，患者只要檢測出來有病毒，就可以成為一個傳染病源，所以儘管他沒有症狀，也要求要把他隔離起來，這是出於傳染病防控考慮。」