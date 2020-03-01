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量體溫恐致漏診？鍾南山：逾半患者入院沒發燒

世界日報 / 中國新聞組╱北京1日電
專家研究報告要點。資料來源：鍾南山及許樹昌等專家論文，載於「新英倫醫學雜誌」
專家研究報告要點。資料來源：鍾南山及許樹昌等專家論文，載於「新英倫醫學雜誌」

由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山領銜的「中國2019新型冠狀病毒疾病的臨床特徵」研究論文，近日在國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上發表。論文發現，逾半患者入院時無發燒，超過四成患者肺部X光檢查無異常，顯示有徵狀輕微的「隱形病人」。論文並指出，單靠量體溫作初步判斷，可能出現「漏診」。

南方都市報報導，論文顯示該研究病死率為1.4%，相較於SARS-CoV和MERS-CoV（中東呼吸症）較低；新冠肺炎患者中位潛伏期為4天，重度、非重度組新冠患者各有一例患者的潛伏期達24天。

該研究納入來自2019年12月11日至2020年1月29日來自全國31個省(市)共552家醫院的1099例確診新冠肺炎患者，其中926例為非重症，173例為重症。

研究指出，截至2020年1月29日，有7736例新冠肺炎患者在552家研究中心住院治療，研究團隊獲得了其中1099例患者(14.2%)的臨床症狀和結局數據，其中武漢金銀潭醫院收治的患者量最大，為132例。

香港大公報報導，研究數據顯示，發燒及咳嗽為新冠肺炎主要症狀，但只有43.8%病人於入院時有發燒，至住院期間有88.7%病人發燒，67.8%病人有咳嗽，而腸胃症狀不常見，只有3.8%病人有肚瀉，83.2%的病人入院時出現淋巴細胞減少。放射診斷方面，只有59.1%接受肺部X光檢查的病人有異常，接受電腦掃描的病人則有86.2%發現影像異常，56.4%接受電腦掃描病人出現「磨玻璃陰影」（ground-glass opacity）。

報導引述論文指出，新冠肺炎無發燒患者的比例比SARS（1%）和中東呼吸綜合症（2%）高，如單以體溫監測個案，可能會遺漏病徵輕微的病人。

南方都市報指出，在治療方面，大部分患者(58.0%)接受了抗生素靜脈用藥，35.8%接受了奧司他韋治療；41.3%接受了吸氧治療，6.1%接受了機械通氣。重症患者接受機械通氣的比例高於非重症患者。

新冠肺炎 COVID-19

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