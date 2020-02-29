澳門擬包機接回滯湖北居民 登機前可能無法檢疫

澳門政府計劃下週派出包機，接回滯留湖北的居民。澳門當局表示，可能無法讓居民在登機前接受2019新型冠狀病毒（新冠肺炎）檢測，也無法確保乘客內沒有染病者，不排除有人下機後確診。

根據澳門特區政府官網新聞稿，澳門衛生局長李展潤下午在記者會上表示，目前有100多名分別滯留在湖北省各地的澳門居民有意搭乘包機返回，澳門政府會先派出一架包機接載武漢市周遭的人。

他說，在登機前，澳門有關部門將先瞭解乘客是否有發燒、咳嗽及曾接觸確診人士，但沒機會進行核酸檢測，也沒辦法確保乘客中沒有染病者，不排除有人下機後確診，當局會全力做好包括隔離及檢疫等措施。

李展潤表示，現階段相關部門正研究包機上醫護等工作人員及澳門居民的安全措施，同時研議因應有關居民從在湖北居住地至機場之間也存在感染風險、包機上航程屬密封空間等問題。

香港明報網站則引述澳門旅遊局方面表示，這次計劃派包機從湖北接回澳門居民，至於其沒有澳門居民身分證的隨行親屬，則要再詳細評估是否適合到澳門後另作考慮。

澳門旅遊局補充道，目前武漢市有29名澳門居民；現正身處武漢市或附近的澳門居民需自行前往武漢機場；特區政府可發出信函讓他們離開所在地，而相關信函只會向澳門居民發出，不包括非澳門居民。