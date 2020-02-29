快訊

美國與神學士簽協議 14個月後美軍全數撤出阿富汗

新冠肺炎釀院內感染 抗SARS專家憂成疫情爆發源頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳門擬包機接回滯湖北居民 登機前可能無法檢疫

中央社 / 台北29日電
澳門政府計劃下週派出包機，接回滯留湖北的居民。 新華社
澳門政府計劃下週派出包機，接回滯留湖北的居民。 新華社

澳門政府計劃下週派出包機，接回滯留湖北的居民。澳門當局表示，可能無法讓居民在登機前接受2019新型冠狀病毒（新冠肺炎）檢測，也無法確保乘客內沒有染病者，不排除有人下機後確診。

根據澳門特區政府官網新聞稿，澳門衛生局長李展潤下午在記者會上表示，目前有100多名分別滯留在湖北省各地的澳門居民有意搭乘包機返回，澳門政府會先派出一架包機接載武漢市周遭的人。

他說，在登機前，澳門有關部門將先瞭解乘客是否有發燒、咳嗽及曾接觸確診人士，但沒機會進行核酸檢測，也沒辦法確保乘客中沒有染病者，不排除有人下機後確診，當局會全力做好包括隔離及檢疫等措施。

李展潤表示，現階段相關部門正研究包機上醫護等工作人員及澳門居民的安全措施，同時研議因應有關居民從在湖北居住地至機場之間也存在感染風險、包機上航程屬密封空間等問題。

香港明報網站則引述澳門旅遊局方面表示，這次計劃派包機從湖北接回澳門居民，至於其沒有澳門居民身分證的隨行親屬，則要再詳細評估是否適合到澳門後另作考慮。

澳門旅遊局補充道，目前武漢市有29名澳門居民；現正身處武漢市或附近的澳門居民需自行前往武漢機場；特區政府可發出信函讓他們離開所在地，而相關信函只會向澳門居民發出，不包括非澳門居民。

新冠肺炎 COVID-19 澳門

延伸閱讀

飼主隔離寵物也要 北市已規劃寵物專門隔離區

義大利回國居家檢疫 旅客別國旗徽章

高榮加嚴一般及加護病房探視 高風險國家歸國者勿探病

避免兩岸溝通造成誤解 郝龍斌：國民黨應派駐大陸代表

相關新聞

全球疫情地圖／卡達現首例新冠肺炎確診 新加坡再增4例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

陸媒披露官方延誤防疫先機 報導刊登後遭刪除

陸媒近日披露，中國有機構2019年底就已檢出新型冠狀病毒，但官方禁止公布，要求銷毀檢體；赴武漢的專家組則被隱瞞疫情「人傳...

新冠肺炎患者治癒後為何檢測又陽性？陸專家來解惑

新冠肺炎疫情爆發以來，有些人染病後遲遲篩檢不出，有人則是治癒後又出現感染的陽性反應。中國專家說，透過監測發現，「復陽」患...

香港無新冠肺炎新增確診個案 維持94宗

香港今天並無新增新冠肺炎確診個案，累計維持94宗

習近平：把生物安全納入國安體系 儘快推出生物安全法

大陸國家主席習近平在3月1日出版的第5期《求是》雜誌發表《全面提高依法防控依法治理能力，健全國家公共衛生應急管理體系》文...

疫情防控何時取得決定性勝利？李克強說了這句話

大陸國務院李克強28日考察國家新冠肺炎藥品醫療器械應急平台時說：什麼時候你們可以讓大家都能摘下口罩，這時候疫情防控才算是...

新冠肺炎患者出院辦趴 4天後「二度感染」居民和記者慘遭隔離

新冠肺炎疫情（COVID-19）持續擴大，雖各國康復出院的病患逐漸增加，但卻出現二度感染的跡象，日本、中國地區皆出現出院病患再次確診的案例，而接觸過二度感染患者的人恐怕都有感染風險。近期中國江蘇一位新冠肺炎患者康復出院後，居住社區為他舉行了一次隆重的歡迎儀式，未料4天後這位患者去醫院複查後二度確診，導致整個社區右再次封閉隔離，就連採訪記者和司機都被要求隔離。

研究：近六成新冠肺炎患者入院時沒有發燒

國際權威醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）最新刊載中大...

陸與WHO聯合報告：新冠肺炎患者糞便排毒獲證實

根據今（29）日最新披露的《中國-世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎聯合考察報告》，新冠肺炎病毒是一種動物源性病毒，蝙蝠似乎是...

武漢式焦慮！沒染疫卻進重症室 竟是得了「太擔心」的病

新冠肺炎令人聞之色變，社會到處瀰漫著不安與恐懼。疫情最嚴峻的武漢多人已有焦慮、失眠等心理問題。一名武漢的諮詢師表示，懷疑自己感染武漢肺炎的求助者愈來愈多，一名武漢本地人甚至太擔心得到新冠肺炎，自行服用治療藥物，導致身體出現異常被送入重症監護室。一場疫情的心理反應不能小覷。

大陸疫情整理包／死亡總數2835例 累計確診79251例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

人畜傳播？毛小孩驗出新冠病毒

香港漁農自然護理署昨指出，檢驗新冠肺炎確診者的寵物狗，雖然寵物狗並未出現症狀，但病毒測試呈「弱陽性」。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩昨天指出，不排除冠狀病毒有傳染給動物的可能性，但無須恐慌，與動物保持距離、勤洗手即可。

熱門新聞

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

我暴增5名新冠肺炎確診 4人是案34的醫院接觸者

時中說溜嘴新冠肺炎院內感染是林口 長庚：統一由中央發言

案34四名醫院接觸者確診 張上淳證實發生院內感染

全球疫情地圖／卡達現首例新冠肺炎確診 新加坡再增4例

院內感染破口 張上淳指出關鍵原因恐是「手」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。