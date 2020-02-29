香港無新冠肺炎新增確診個案 維持94宗

新冠肺炎疫情（COVID-19）持續擴大，雖各國康復出院的病患逐漸增加，但卻出現二度感染的跡象，日本、中國地區皆出現出院病患再次確診的案例，而接觸過二度感染患者的人恐怕都有感染風險。近期中國江蘇一位新冠肺炎患者康復出院後，居住社區為他舉行了一次隆重的歡迎儀式，未料4天後這位患者去醫院複查後二度確診，導致整個社區右再次封閉隔離，就連採訪記者和司機都被要求隔離。

2020-02-29 14:15