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香港無新冠肺炎新增確診個案 維持94宗
香港今天並無新增新冠肺炎確診個案，累計維持94宗。
香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午表示，北角集體傳染病毒的佛堂「福慧精舍」，至今有10人確診。
2019年冠狀病毒疾病爆發至今，香港累計有94宗確診病患，其中兩人死亡。
香港昨天有一起新增確診個案，病患是從日本返港的鑽石公主號乘客，如果剔除這起相信是外地感染的個案，香港已連續兩天沒有本土感染病例。
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