世衛中國疫情考察報告：人際傳播主要透過家庭

據報導，中國—世界衛生組織2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）聯合考察報告今天公布。報告指出，中國人際傳播主要在家庭發生；廣東初步研究結果估計，家庭成員二代續發率約為3%至10%。

中新社援引報告指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在中國的人際傳播主要在家庭中發生。廣東和四川省報告的344起聚集性病例中，共涉及1308例病例（兩省總病例數1836例），其中大多數（78%至85%）聚集性病例發生在家庭成員中。

報告表示，關於家庭成員內傳播狀況的研究正在進行，廣東初步研究結果估計，家庭成員二代續發率約為3%至10%。

報告研判，2019冠狀病毒是一種動物源性病毒。目前的全基因組基因序列系統進化分析結果顯示，蝙蝠似乎是這種病毒的宿主，但中間宿主尚未查明。

報告指出，由於2019冠狀病毒是一種新發現的病原體，人們普遍缺乏免疫力。根據目前觀察到的流行病學特徵，幾乎人人易感，儘管可能存在易感性增加的危險因素，但還需要進一步研究，明確感染後是否具有免疫力。

報告也提到，2019冠狀病毒疾病在無防護下通過飛沫和密切接觸在感染者和被感染者之間發生傳播；尚無在空氣傳播的報告，且根據現有證據，也不認為空氣傳播是主要傳播方式。

但報告警告，在醫療機構中可能存在因醫療操作產生氣溶膠（氣霧）而發生空氣傳播的可能。糞便排毒已在一些患者中得到證實，但根據現有證據，糞—口傳播似乎並不是主要傳播方式，傳播地位和作用仍待明確。

這次的聯合考察組由來自中國、德國、日本、韓國、奈及利亞、俄羅斯、新加坡、美國和世界衛生組織的25名中外專家組成，於2月16日至24日，對北京、四川（成都）、廣東（廣州、深圳）和湖北（武漢）等省市進行實地考察和調研。