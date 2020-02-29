新冠肺炎患者出院辦趴 4天後「二度感染」居民和記者慘遭隔離

新冠肺炎疫情（COVID-19）持續擴大，雖各國康復出院的病患逐漸增加，但卻出現二度感染的跡象，日本、中國地區皆出現出院病患再次確診的案例，而接觸過二度感染患者的人恐怕都有感染風險。近期中國江蘇一位新冠肺炎患者康復出院後，居住社區為他舉行了一次隆重的歡迎儀式，未料4天後這位患者去醫院複查後二度確診，導致整個社區右再次封閉隔離，就連採訪記者和司機都被要求隔離。

根據「星島日報」報導，中國江蘇徐州一位新冠肺炎感染者王先生在本月24日康復出院，他搭車前往住家，而他所居住的天山綠洲二期社區也舉辦了隆重的歡迎儀式，慶祝王先生出院，而在他住院期間全社區已進行14天的居家醫療隔離，許多民眾都相當關心王先生的情況，紛紛傳訊息給他加油，在得知他出院後便掛起紅布條歡迎他回家，當時江蘇省廣播電視總台記者也來到現場採訪。

不過，4天過後王先生在醫院複查下發現檢體又再度呈現陽性，出現2度感染的情況，徐州市疾控中心工作人員證實此消息，並表示目前正對他所居住的社區居民進行觀察採樣，而天山綠洲二期社區也表示王先生居住的整個單位又再次被封鎖，另外和平街道辦事處工作人員則表示當時來採訪的記者和載過王先生的司機也被隔離了。