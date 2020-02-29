快訊

金正恩罕見露臉視導軍演 眾軍官戴口罩只有他不用戴

義大利新冠肺炎確診達888例 含21例死亡

新冠肺炎中國新增病例數 湖北以外僅4人創新低

中央社 / 台北29日電

中國國家衛生健康委員會今天公布2019年冠狀病毒疾病28日的數據，中國新增確診病例427例，其中湖北省占了423例，也就是湖北省以外地區的新增病例數僅有4例，再創新低。

根據國家衛健委按日公布的疫情通報，23日湖北省以外的新增病例數11例創下當時的新低，而24日降至9例少於兩位數，25日再降至5例，26日升至24例，27日減少至9例，28日則降至4例，而28日湖北省新增確診病例423例中，重災區武漢則有420例。

此外，28日全中國新增死亡病例47例（湖北45例，北京1例，河南1例），新增疑似病例248例，當日新增治癒出院病例2885例，解除醫學觀察的密切接觸者1萬193人，重症病例減少288例。

截至2月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬7414例（其中重症病例7664例），累計治癒出院病例3萬9002例，累計死亡病例2835例，累計報告確診病例7萬9251例，現有疑似病例1418例。

累計追蹤到密切接觸者65萬8587人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬8233人。

而湖北省的新增治癒出院病例2492例（武漢1726例），新增死亡病例45例（武漢37例），現有確診病例3萬4715例（武漢2萬8836例），其中重症病例7370例（武漢6585例）。

累計治癒出院病例2萬8895例（武漢1萬7552例），累計死亡病例2727例（武漢2169例），累計確診病例6萬6337例（武漢4萬8557例）。新增疑似病例159例（武漢114例），現有疑似病例1171例（武漢788例）。

香港特別行政區的確診病例累計94例（出院30例，死亡2例），澳門特別行政區共10例（出院8例）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

BBC指伊朗210人死於新冠肺炎 當局駁斥

巴西完成首例新冠肺炎病毒基因定序 發現突變

美國確診病例達62例 白宮顧問籲莫恐慌

假冒臉書發文指蔡總統染肺炎 三立：已蒐證報案

相關新聞

武漢式焦慮！沒染疫卻進重症室 竟是得了「太擔心」的病

新冠肺炎令人聞之色變，社會到處瀰漫著不安與恐懼。疫情最嚴峻的武漢多人已有焦慮、失眠等心理問題。一名武漢的諮詢師表示，懷疑自己感染武漢肺炎的求助者愈來愈多，一名武漢本地人甚至太擔心得到新冠肺炎，自行服用治療藥物，導致身體出現異常被送入重症監護室。一場疫情的心理反應不能小覷。

全球疫情地圖／冰島、墨西哥淪陷 世衛調高全球風險至非常高

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸疫情整理包／死亡總數2835例 累計確診79251例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

人畜傳播？毛小孩驗出新冠病毒

香港漁農自然護理署昨指出，檢驗新冠肺炎確診者的寵物狗，雖然寵物狗並未出現症狀，但病毒測試呈「弱陽性」。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩昨天指出，不排除冠狀病毒有傳染給動物的可能性，但無須恐慌，與動物保持距離、勤洗手即可。

大陸增327例 澳門23天無新增下周恢復辦公

大陸新冠肺炎新增確診病例持續下降，大陸國家衛健委通報，截至廿七日止，大陸新增三百廿七例，其中湖北仍是重災區，占了三百一十八例，大陸累計確診數達七萬八千八百廿四例。新增死亡四十四例，累計死亡二千七百八十八例。

大陸新冠肺炎解剖報告：肺泡損傷 黏液堵住氣道

大陸新冠肺炎病逝者遺體解剖報告公布，新冠肺炎病變除肺部外，還包括免疫系統和身體其他器官，具體還要與臨床醫生交換意見。

爸爸戴髒汙口罩搭輕鐵 熱心女送贈新口罩超窩心

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在香港蔓延，人人外出戴口罩自保。最近有網民分享好人好事，表示爸爸最近搭輕鐵時因為戴着一個弄髒了的口罩，幸有一名熱心女士發現並送贈2個新口罩更換，令爸爸非常感動，樓主更公開在網上多謝該女士：「小姐多謝你！」不少網民大讚人間有情，祝福「好人一生平安」。

陸新冠肺炎患者出院複查呈陽性 接觸者全遭隔離

新冠肺炎病情捉摸不定，江蘇徐州一名王姓患者一家24日上午治癒出院，所在的街道、社區為他舉行歡迎儀式，不料王姓患者複查後又...

中國研究：新冠肺炎患者「眼睛分泌物」含病毒

浙江大學醫學院附屬第一醫院眼科團隊近期針對一名新冠肺炎患者的眼淚與結膜分泌物進行核酸檢測後，出現病毒陽性結果。研究團隊擔...

治療新冠肺炎 大陸共採544人次康復血漿治療245人

有關使用血漿治療新冠肺炎患者，大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，目前為止，大陸已經採集544人次的血漿，用於2...

新冠肺炎死者解剖報告公開！專家曝與SARS病變最大差異

中國專家解剖新冠肺炎患者遺體發現，病毒主要引起深部氣道和肺泡損傷為主要特徵的炎症反應；遺體穿刺則顯示，肺炎與SARS...

鍾南山：中國疾控中心地位應提高 要有行政權

廣州市政府新聞辦27日在廣州醫科大學舉辦疫情防控專場新聞通氣會。針對重大疫情防控中暴露出來的短板，國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山院士認為，中國疾控中心（CDC）的地位太低，沒有得到足夠的重視。中國的CDC只能向上報告，但怎麼採取下一步措施，無法決定，所以地位應該要提高，且應當有行政權，這個改變非常需要。

熱門新聞

影／新冠肺炎增2確診 一人去過日本一人感染源不明

居家檢疫者失聯！新竹縣公告要找林東京

竹縣失聯居家檢疫「林東京」找到了 衛生局將從重處分

228講成823、謝雪紅說成王雪紅 韓國瑜為口誤道歉

全球疫情地圖／冰島、墨西哥淪陷 世衛調高全球風險至非常高

日本北海道宣布進入緊急狀態 呼籲民眾周末避免外出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。