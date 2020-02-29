新冠肺炎中國新增病例數 湖北以外僅4人創新低

中國國家衛生健康委員會今天公布2019年冠狀病毒疾病28日的數據，中國新增確診病例427例，其中湖北省占了423例，也就是湖北省以外地區的新增病例數僅有4例，再創新低。

根據國家衛健委按日公布的疫情通報，23日湖北省以外的新增病例數11例創下當時的新低，而24日降至9例少於兩位數，25日再降至5例，26日升至24例，27日減少至9例，28日則降至4例，而28日湖北省新增確診病例423例中，重災區武漢則有420例。

此外，28日全中國新增死亡病例47例（湖北45例，北京1例，河南1例），新增疑似病例248例，當日新增治癒出院病例2885例，解除醫學觀察的密切接觸者1萬193人，重症病例減少288例。

截至2月28日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬7414例（其中重症病例7664例），累計治癒出院病例3萬9002例，累計死亡病例2835例，累計報告確診病例7萬9251例，現有疑似病例1418例。

累計追蹤到密切接觸者65萬8587人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬8233人。

而湖北省的新增治癒出院病例2492例（武漢1726例），新增死亡病例45例（武漢37例），現有確診病例3萬4715例（武漢2萬8836例），其中重症病例7370例（武漢6585例）。

累計治癒出院病例2萬8895例（武漢1萬7552例），累計死亡病例2727例（武漢2169例），累計確診病例6萬6337例（武漢4萬8557例）。新增疑似病例159例（武漢114例），現有疑似病例1171例（武漢788例）。

香港特別行政區的確診病例累計94例（出院30例，死亡2例），澳門特別行政區共10例（出院8例）。