爸爸戴髒汙口罩搭輕鐵 熱心女送贈新口罩超窩心

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在香港蔓延，人人外出戴口罩自保。最近有網民分享好人好事，表示爸爸最近搭輕鐵時因為戴着一個弄髒了的口罩，幸有一名熱心女士發現並送贈2個新口罩更換，令爸爸非常感動，樓主更公開在網上多謝該女士：「小姐多謝你！」不少網民大讚人間有情，祝福「好人一生平安」。

樓主於facebook專頁「屯門好生活 Tuen Mun Good Life」分享，表示近日爸爸乘搭輕鐵時，被一名熱心女士發現他戴着的口罩被弄髒了，對方於是特意送贈兩個新口罩讓爸爸更換，事後他非常感動，更把事情告訴樓主。

樓主坦言非常感謝該熱心女士，寫道：「小姐多謝你！縱使互不相識但仍互相守望。」不少網民亦表示感動，在這非常時期亦有人願意伸出援手幫助有需要人士，「贈人玫瑰，手有餘香」、「好人一生平安」、「口罩送畀有需要嘅人，才有意義」、「係天使呀」、「好人有好報」。

亦有網民呼籲大家出門多帶數個口罩，派給長者及其他有需要人士，「發揮守望相助精神」、「香港人團結」、「人間有愛靠大家」。

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文章授權轉載自《香港01》