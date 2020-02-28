快訊

獨／房價將如SARS般崩跌? 房市高手詹惟中喊：且慢

爸爸戴髒汙口罩搭輕鐵 熱心女送贈新口罩超窩心

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
樓主的爸爸坐輕鐵時，因為口罩弄髒，獲熱心女士送贈兩個口罩。（示意圖／資料圖片）
樓主的爸爸坐輕鐵時，因為口罩弄髒，獲熱心女士送贈兩個口罩。（示意圖／資料圖片）

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在香港蔓延，人人外出戴口罩自保。最近有網民分享好人好事，表示爸爸最近搭輕鐵時因為戴着一個弄髒了的口罩，幸有一名熱心女士發現並送贈2個新口罩更換，令爸爸非常感動，樓主更公開在網上多謝該女士：「小姐多謝你！」不少網民大讚人間有情，祝福「好人一生平安」。

樓主於facebook專頁「屯門好生活 Tuen Mun Good Life」分享，表示近日爸爸乘搭輕鐵時，被一名熱心女士發現他戴着的口罩被弄髒了，對方於是特意送贈兩個新口罩讓爸爸更換，事後他非常感動，更把事情告訴樓主。

樓主坦言非常感謝該熱心女士，寫道：「小姐多謝你！縱使互不相識但仍互相守望。」不少網民亦表示感動，在這非常時期亦有人願意伸出援手幫助有需要人士，「贈人玫瑰，手有餘香」、「好人一生平安」、「口罩送畀有需要嘅人，才有意義」、「係天使呀」、「好人有好報」。

亦有網民呼籲大家出門多帶數個口罩，派給長者及其他有需要人士，「發揮守望相助精神」、「香港人團結」、「人間有愛靠大家」。

延伸閱讀：

新冠肺炎】首爾藥房口罩缺貨　市民冒雨百貨公司外排長龍買KF94

【新冠肺炎】網上謠言廁紙供應不足工廠暫停產　日本人恐慌搶廁紙

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

全球疫情地圖／大邱新增3名新冠肺炎確診者死亡 韓國累計16死

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

爸爸戴髒汙口罩搭輕鐵 熱心女送贈新口罩超窩心

新型冠狀病毒COVID-19（俗稱武漢肺炎）疫情在香港蔓延，人人外出戴口罩自保。最近有網民分享好人好事，表示爸爸最近搭輕鐵時因為戴着一個弄髒了的口罩，幸有一名熱心女士發現並送贈2個新口罩更換，令爸爸非常感動，樓主更公開在網上多謝該女士：「小姐多謝你！」不少網民大讚人間有情，祝福「好人一生平安」。

陸新冠肺炎患者出院複查呈陽性 接觸者全遭隔離

新冠肺炎病情捉摸不定，江蘇徐州一名王姓患者一家24日上午治癒出院，所在的街道、社區為他舉行歡迎儀式，不料王姓患者複查後又...

中國研究：新冠肺炎患者「眼睛分泌物」含病毒

浙江大學醫學院附屬第一醫院眼科團隊近期針對一名新冠肺炎患者的眼淚與結膜分泌物進行核酸檢測後，出現病毒陽性結果。研究團隊擔...

治療新冠肺炎 大陸共採544人次康復血漿治療245人

有關使用血漿治療新冠肺炎患者，大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，目前為止，大陸已經採集544人次的血漿，用於2...

新冠肺炎死者解剖報告公開！專家曝與SARS病變最大差異

中國專家解剖新冠肺炎患者遺體發現，病毒主要引起深部氣道和肺泡損傷為主要特徵的炎症反應；遺體穿刺則顯示，肺炎與SARS...

鍾南山：中國疾控中心地位應提高 要有行政權

廣州市政府新聞辦27日在廣州醫科大學舉辦疫情防控專場新聞通氣會。針對重大疫情防控中暴露出來的短板，國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山院士認為，中國疾控中心（CDC）的地位太低，沒有得到足夠的重視。中國的CDC只能向上報告，但怎麼採取下一步措施，無法決定，所以地位應該要提高，且應當有行政權，這個改變非常需要。

新冠肺炎第一例死者解剖報告公布 病變仍聚焦在肺部

新冠肺炎第一例逝世者遺體解剖報告公布，其中明確指出，新冠肺炎病變仍聚焦在肺部，其他器官損傷的證據不足。

港證實新冠病毒人畜傳播 學者：疑似個案避免接觸寵物

香港今天清晨證實，新冠肺炎確診個案家中寵物檢驗出「弱陽性」反應的新冠病毒，證實新冠病毒會「人畜傳播」；長庚大學新興病毒感...

以色列AI公司：能幫中國追蹤新冠患者

以色列人工智慧公司Cobwebs Technologies表示，他們能幫助中國大陸和香港政府追蹤尋求緊急協助的人，並與確診新冠肺炎的患者保持密切聯繫。但有人擔憂，收集到的數據將用於追蹤和監控民眾。

大陸新研究：龜類可能是新冠病毒潛在的中間宿主

大陸確診新冠肺炎人數接近八萬人、二千多人為此喪生，研究者亟欲找出病毒的中間宿主。大陸最新研究指出，龜類（西部錦龜、綠海龜...

狗也會染新冠肺炎？ 港確診病例飼養的狗呈弱陽性反應

香港漁農自然護理署（漁護署）發言人今日淩晨發佈一則消息表示，一條居於新冠肺炎確診者家中的狗對有關病毒測試呈弱陽性反應。

熱門新聞

影／新冠肺炎增2確診 一人去過日本一人感染源不明

居家檢疫者失聯！新竹縣公告要找林東京

印尼女看護一密切接觸者出現不適隔離治療 另追出132名接觸者

228講成823、謝雪紅說成王雪紅 韓國瑜為口誤道歉

全球疫情地圖／大邱新增3名新冠肺炎確診者死亡 韓國累計16死

竹縣失聯居家檢疫「林東京」找到了 衛生局將從重處分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。