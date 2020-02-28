中國研究：新冠肺炎患者「眼睛分泌物」含病毒

浙江大學醫學院附屬第一醫院眼科團隊近期針對一名新冠肺炎患者的眼淚與結膜分泌物進行核酸檢測後，出現病毒陽性結果。研究團隊擔心，這起案例代表新冠肺炎可能透過眼睛分泌物傳染。

據浙江大學微信公眾號今天的消息，浙江大學醫學院附屬第一醫院副院長、眼科教授沈曄團隊26日在英文學術期刊「醫學病毒學雜誌」（Journal of MedicalVirology）網站，線上發表這項研究結果。

據表示，研究團隊在1月26日至2月9日期間，針對浙江大學醫學院附屬第一醫院確診的30例新冠病毒（2019年冠狀病毒疾病）患者，進行淚液和結膜分泌物混合物研究。

在第一階段6例樣本研究中，均未發現核酸檢測病毒陽性。團隊認為，已有樣本並不具有代表性與全面性，需要延長觀察週期，因此繼續留在隔離病房採樣與研究。

團隊隨後發現，一名患者入院後左眼出現結膜炎症狀，右眼則無。透過核酸檢測發現左眼的新冠病毒檢測為陽性，右眼則是陰性；為確保研究準確性，團隊針對兩眼結膜分泌物做了3次核酸檢查，結果一致。

這名患者目前透過抗病毒綜合治療，整體治癒的情況下，結膜炎症也轉好，再次檢測眼部，病毒核酸檢測轉為陰性。對於患者是如何因新冠病毒發生眼部結膜炎症，仍在持續研究中。

這項研究據指得到浙江省科技廳重大科技計畫支持，研究第一作者為夏建華，共同通訊作者為沈曄、郭東煜；論文第一單位為浙江大學醫學院附屬第一醫院。

沈曄表示，透過這項研究可以得出以下結論：患者左眼結膜炎與新冠病毒有關、存在眼部傳染新冠病毒的風險、呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑。

他說，結膜就是俗稱「眼白的最外層」，是眼睛與空氣接觸的隔離物，結膜可以吸收氧氣，參與眼部代謝的屏障功能，功能正常的情況下，可以阻斷細菌、病毒等病原體的侵入。

沈曄指出，這項研究的意義在於提醒醫務人員檢查可疑病例時，除了佩戴口罩，還需要佩戴護目鏡。