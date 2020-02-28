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新冠肺炎境內確診人數最多 北海道宣布進入緊急狀態

中國：氣霧傳播機率小 複診檢測轉陽性待研究

中央社 / 北京28日電

針對新冠肺炎新型冠狀病毒傳播問題，中國官方今天稱，氣溶膠（氣霧）傳播需要滿足3個極端條件、幾無感染風險；而癒後核酸複檢呈陽性的病毒機理仍待研究，先隔離14天觀察。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「新冠肺炎的防控和治療」記者會，科技部社會發展科技司司長吳遠彬與國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅回答提問時，作上述表示。

對於企業復工復產是否引發氣霧傳播問題，吳遠彬指出，中國醫科院實驗動物所曾進行氣霧傳播實驗發現，必須同時滿足「密閉空間、較長時間、高濃度病毒」等3條件，在此極端條件下，才有氣霧傳播的可能性。

他指出，對一般普通人來講，在通風條件良好的日常生活環境裡，氣霧傳播的可能性是很小的，幾乎沒有氣霧感染風險；到目前為止，相關研究的結論也顯示，呼吸道飛沫和密切接觸傳播，仍然是新冠病毒的主要傳播路徑。

至於近日發現有治癒出院後複檢呈陽性患者的個案，郭燕紅表示，為掌握並及時瞭解治癒患者出院後的康復狀況，17日下發文件要求各地對出院患者進行跟蹤隨訪和健康管理。

她指出，透過監測發現，這些複檢呈陽性患者沒有再發生傳染別人的現象，另有一部分患者再次檢測新冠病毒核酸時、又轉為陰性。新冠肺炎病毒是一個新病毒，它的致病機理、疾病的全貌和病程的特點，還需要進一步加深認識。

她表示，目前作法是加強對出院患者的管理，要求先進行14天醫學觀察，並加強跟蹤隨訪、健康監測和健康指導；國家衛健委則邀請專家進一步研究，對疾病的發生、發展、轉化的全程，進一步加深認識。

新冠肺炎 COVID-19

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