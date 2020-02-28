新冠肺炎死者解剖報告公開！專家曝與SARS病變最大差異

中國專家解剖新冠肺炎患者遺體發現，病毒主要引起深部氣道和肺泡損傷為主要特徵的炎症反應；遺體穿刺則顯示，新冠肺炎與SARS以及MERS冠狀病毒引起的病理特徵非常類似。

華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良團隊先前獲得9例新型冠狀病毒肺炎（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）逝者的病理樣本。北京新京報今天報導了第一份觀察報告「新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告」，為1例遺體解剖肉眼觀察結果。

報告顯示，逝者樣本來自85歲的男性，今年1月某日因「多發性腦梗死（中風）」入院。入院時無發熱、咳嗽等症狀，入院10天後出現喉嚨發癢和發熱，第13天確診，第28天病亡。

患者臨床死亡原因診斷為「新型冠狀病毒肺炎、呼吸衰竭」，病亡前血氧飽和度下降至70%至80%。

從解剖檢查來看，「遺體胸腔積液量不多，未見大量胸水產生，提示胸腔病變並非漿液性炎症為主。右側肺與胸膜重度粘連，提示可能合併感染性胸膜炎」。

劉良等專家認為，從遺體檢驗判斷，患者肺部損傷明顯，炎性病變以左肺為重，「提示病毒主要引起深部氣道和肺泡損傷為特徵的炎性反應」。

報導說，在解剖前進行遺體穿刺時，劉良等專家就發現，新冠病毒與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）冠狀病毒引起的病理特徵非常類似；不過，從此例遺體解剖觀察，肺部纖維化和實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS明顯。

據判斷，可能原因是患者從確診到死亡僅15天，病程較短。

上述報告參與作者包括華中大學同濟醫學院法醫學系4名專家、湖北崇新司法鑑定中心5名人員以及上海公安學院1名人員。

遺體檢驗距離死亡時間不超過12小時，地點為武漢某醫院手術室，解剖採乾性解剖法及特殊防護步驟。