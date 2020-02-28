鍾南山：中國疾控中心地位應提高 要有行政權

廣州市政府新聞辦27日在廣州醫科大學舉辦疫情防控專場新聞通氣會。針對重大疫情防控中暴露出來的短板，國家衛健委高級別專家組組長、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山院士認為，中國疾控中心（CDC）的地位太低，沒有得到足夠的重視。中國的CDC只能向上報告，但怎麼採取下一步措施，無法決定，所以地位應該要提高，且應當有行政權，這個改變非常需要。

新京報報導，鍾南山稱，17年前的SARS在廣東出現，當時國家制定了很多監測、防控的政策，所以此次很快發現是新型冠狀病毒。但目前重大公共衛生事件對應仍存在短板。

據報導，鍾南山表示，此次疫情去年12月31日明確是新冠肺炎，此後報告給地方CDC、國家CDC。「但我國CDC疾控中心地位太低，只是衛健委領導下的技術部門，其特殊地位沒有得到足夠重視。在美國等其他國家，CDC可以直通中央，不需要逐級申報，甚至在特殊情況下可以直接向社會公報。」

報導指出，鍾南山表示，1月20日，專家在媒體上表示新冠肺炎有「人傳人」現象，實際上在此之前已經有這個現象和醫護人員感染。那時候沒有發布，是因為CDC只能逐級報告，向地方政府報告後，無權做其他事情。「這是需要改變的，CDC的地位要提高，要有一定的行政權。」