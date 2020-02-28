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香港漁護署：確診病患的家犬驗出冠狀病毒弱陽性

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香港漁護署：確診病患的家犬驗出冠狀病毒弱陽性

香港01 / 梁煥敏／報導
肺炎疫情重創香港零售業，2月18日多個商戶罷市，要求商場減租共渡時艱。沙田新城市廣場多個商戶拉下鐵門，客流非常少。（盧翊銘攝）
肺炎疫情重創香港零售業，2月18日多個商戶罷市，要求商場減租共渡時艱。沙田新城市廣場多個商戶拉下鐵門，客流非常少。（盧翊銘攝）

新冠肺炎COVID-19）疫情持續。漁護署今日（28日）凌晨0時55分發稿，公布一隻住在2019冠狀病毒病確診者家中的狗隻對有關病毒測試呈弱陽性反應。

漁護署於2月26日接獲衞生署轉介，指一名2019冠狀病毒病確診者的狗隻需交予漁護署。漁護署人員同日傍晚到大坑一住所接走有關狗隻，隨即送往港珠澳大橋口岸動物居留所，並從其口腔，鼻腔及肛門抽取樣本進行新型冠狀病毒測試。其中口腔及鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應。該狗隻並無任何相關病徵。

漁護署表示，目前港珠澳大橋口岸動物居留所內只有以上狗隻接受檢疫，並沒有其他動物。署方人員會加強清潔消毒居留所內的設施。

雖然漁護署現時未有數據證明寵物會感染而發病或傳播2019冠狀病毒，但署方對上述狗隻進行密切監察，並進一步抽取樣本化驗，以確定該狗隻是已感染該病毒或是其口及鼻部從環境中沾染病毒。署方會繼續為有關狗隻進行反覆測試，待測試結果呈陰性後，才會把狗隻交還。

強烈建議確診者寵物接受病毒測試

漁護署發言人表示，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議2019冠狀病毒病確診者的寵物（哺乳類動物）接受檢疫。牠會被送往漁護署指定動物居留設施接受為期14天的檢疫和獸醫學監察，及按情況進行新型冠狀病毒測試。

發言人提醒畜養寵物人士，須經常保持良好衞生習慣，當與寵物接觸後，應使用肥皂和水或酒精搓手液徹底清潔雙手；畜養者外出應佩戴口罩。發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

翻查資料，住大坑的確診者，只有85號確診者、馬主周巧兒，以及其確診家傭。但漁護署並無公開呈弱陽性反應狗隻的主人資料，亦不知漁護署接走狗隻的大坑住所，是否周巧兒的大坑住所。

延伸閱讀：

世衛：無證據顯示貓狗會感染新型冠狀病毒

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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