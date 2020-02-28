中共官方：各級學校 繼續延後開學

武漢為防堵新型冠狀病毒肺炎疫情強調高規格封城，卻仍傳出發燒民眾成功「闖關」事件。一名疑為武漢女子監獄刑滿女子，18日在武漢時曾發燒，出獄後由家屬開車一路暢行無阻接回北京，24日在北京確診。消息傳出引發中國網友群起譁然，質問「她是怎麼從武漢出來的？」中央政法委與司法部等單位已組成聯合調查組調查，並表示「不論涉及到誰，都要一查到底。」

2020-02-27 17:39