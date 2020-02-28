中共官方：各級學校 繼續延後開學

中央社 / 台北27日電

中共中央應對新冠（武漢）肺炎疫情工作領導小組今天開會決定，中國全境大、中、小學及幼兒園的開學時間「原則上繼續推遲」。

這項會議還決定，推動建立和完善與「人員往來較多國家」的衛生防疫溝通協調應急機制，制定跨國交通工具、口岸、高風險人員出入境相互銜接和相應的疫情防控標準，協調採取共同防控措施，有效防止「人員跨境流動」中輸出或輸入疫情。

新華社報導，這場由中國國務院總理、領導小組長李克強主持的會議重申，要加大武漢肺炎重症患者救治力度，指導督促湖北和武漢加快解決醫療力量人崗不匹配等問題，把專家調配到最需要的崗位，降低死亡率

會議提到，要進一步做好湖北和武漢生活必需品保供，確保糧、油、肉、菜、蛋、果等供應充足。而老年人、兒童等重點人群疫情防控措施要細化；企業、事業單位復工復產疫情防控指南要落實。

這項會議也重申加強與世界衛生組織（WHO）等機構合作，共享防控訊息和做法，參與藥物、疫苗研發等國際合作。

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