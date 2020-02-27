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武漢一度解封 陸委會：滯留國人是否離城待了解

中央社 / 台北27日電

中國大陸武漢24日一度解除封城管制3小時，媒體詢問是否有滯留國人趁隙出城。陸委會今天回應，儘管武漢一度解封，但出入需有相關證明文件，是否有國人出城「目前仍在了解」。

武漢疫情防控指揮部24日上午發布第17號通告稱，「因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員，可以申請出城」，但下午又宣布通告無效。

大陸委員會今天下午舉辦例行記者會，有媒體針對武漢官方一度解封，是否有滯留當地國人趁空檔出城提問。

陸委會發言人邱垂正回應，武漢雖一度解封，但對相關人員出入仍有要求，例如需備有可順利前往下一個目的地的證明文件始得出城，而非可任意離開武漢，但對於這段期間是否有滯留當地國人離開，「目前仍在了解」。

此外，有媒體報導，為避免滯湖北國人以「散客」方式入境造成防疫破口，移民署已對1235名滯湖北國人註記，民航局也發函給各航空公司，要求除專案包機及經核准者，不得搭載管制名單人員返台。

邱垂正針對上述情況強調，先前返台的血友病少年母子是基於醫療需求所做的安排，全程都有防護措施，「是非常特殊的個案」。未來基於防疫整體考量，仍會以包機方式接回滯湖北國人。

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