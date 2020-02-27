肺炎確診竟逃離武漢 北京市：湖北人員不准返城

一名自武漢出獄、且確診武漢肺炎的女子日前離奇地突破封城潛入北京，引起中國輿論譁然。北京市政府副秘書長陳蓓今天說，依全市防疫規定，在湖北的人員一律不得返回北京。

綜合中國媒體報導，北京市政府下午舉行防疫工作例行記者會，陳蓓在會中作上述表示。

陳蓓表示，依北京市防控工作要求，除湖北外的其他地區人員進入北京市後，都需要進行居家或集中醫學觀察14天。

她並代表北京市政府籲請中國中央各機關及企業、事業單位，要嚴格按照要求落實防控工作措施，配合各街道落實人員訊息報告和管理責任。

北京市先前曾規定，離開湖北地區未滿14天，或與湖北地區人員有接觸者，到北京後須接受強制隔離。

中國媒體報導，一名武漢肺炎感染確診的H女士，21日從武漢女子監獄服刑期滿出獄後，即由親友開車接送駛離，並於22日凌晨2時過後抵達北京市東城區的新怡家園社區內。事後才因為被通報，被官方強制帶離。社區則在24日公告此事，引起譁然。

外界質疑要點在於，武漢日前發生的封城解禁烏龍發生在24日。因此H女士出獄時的21日，武漢仍處於完全封城狀態，為何能突破層層封鎖逃離武漢潛入北京，至今仍啟人疑竇。中國官方事後也宣布展開追查。