憂新冠肺炎疫情蔓延新疆 海外維人籲關閉再教育營

當新冠病毒持續在全球擴散之際，一個海外的維吾爾人權組織表示他們陸續在社交媒體上，看到描述新疆當地居民挨餓與食物短缺的文章與視頻。 總部位於美國華府的「維吾爾人權項目」(Uyghur Human Rights Project) 周三舉辦記者會，表示近期在中國海內外社交媒體上出現的證據，讓他們擔憂一旦新冠病毒在新疆爆發，將對當地維吾爾社群帶來嚴重影響。

中國官方數據顯示，目前新疆有76個新冠病毒確診案例，與2個死亡案例。 然而，海外的維族人擔憂，當超過百萬維吾爾人被集體關在生活條件非常差的再教育營內時，一旦營內有人感染新冠病毒，所有被關於再教育營中的維吾爾人都極有可能染上這傳染性極高的病毒。

維吾爾人權項目的主任卡納特 (Omar Kanat) 在記者會上表示：「當今年初中國各地開始爆發新冠病毒疫情時，海外的維吾爾人便擔憂一旦病毒進到再教育營，這很可能會毀了整個維吾爾人社群。 如同德國的新疆議題專家鄭國恩 (Adrian Zenz) 之前提到，新冠病毒疫情可能替新疆維吾爾人受到的人權迫害增添更多危機。 」

維吾爾人權項目的報告表示，新疆政府在1月24日烏魯木齊出現兩起新冠病毒案例後，便開始在新疆許多地區施行大規模的封鎖。 該組織說，可靠消息顯示，新疆當地居民多半在未被政府正式通知的情況下，便被強迫在家隔離。

報告中提到一篇由名為「雞哥同學」的網名所發布的文章，除了描述新冠疫情爆發後，新疆當地封鎖的情形外，文章也包含數張新疆當地官員，把含有「居家休息、祝您健康」字樣的封條貼在居民的家門口。 維吾爾人權項目的資深經理安德森 (Elise Anderson) 分析，這些封條都被貼在兩扇門的正中間，代表只要有人嘗試在封鎖期間離開家中，他們開門時便會毀壞封條，讓政府能輕易得知哪些人違反了封鎖期間的規定。

此外，該報告中也分享了兩段視頻。 其中一段視頻內容顯示，一名維吾爾男子不斷高喊他自己在挨餓，家中也有三個人正在挨餓，過程中這名男子數度用頭去撞擊柱子與地面。 另一段視頻則是顯示一名年輕女性用中文追問一名走在路上的年長維吾爾男性，表示她不清楚這名男子從哪棟樓走出來，她試圖叫這名男子返回住處，但他不理會。 這名年長維吾爾男子轉過身表示：「挨餓時要怎麼辦？ 難不成要我吃牆壁嗎？ 」

維吾爾人權項目的安德森表示，該組織透過分析影片中維吾爾人的口音與周遭建築物的風格，判定了影片的真實性。 此外，她表示第二段影片中，年輕女性提出的問題顯示，她認為該年長維吾爾男性不該在外行走。 這樣的規定與自由亞洲電台維語組之前報導中提到的強制居家隔離相符，顯示維吾爾人除飛得到官方許可，否則不能隨意的離開家。

再教育營中令人擔憂的衛生條件

維吾爾人權項目也邀請了曾被關於再教育營中的維吾爾女性米日古麗·圖爾遜 (Mihrigul Tursun) ，分享再教育營內的衛生條件。 圖爾遜表示，大部分維吾爾人都被關押在處於地下樓層的房間，所以房內的通風設備是很差的。 而被關押期間，除非維吾爾人要按照規定服用再教育營給的藥物，不然她們平常是不能喝水的。

她說：「管理再教育營的人不給我們蔬菜、水果或肉。 我們每天得到的食物，是一個拳頭大小的饅頭。 因為一個房內擠了將近60個人，所以大部分維吾爾人每天都處於睡眠不足的狀態。 我被關押期間，至少有8個維吾爾女性因體力不支而倒下。 負責管理再教育營的人員會將她們拖出去，我們也無從得知她們是生是死。 」

維吾爾人權項目在新冠病毒的特別報告中表示，他們擔憂再教育營內擁擠且不通風的衛生條件，很可能成為滋長新冠病毒的最佳場域，進於感染大量維吾爾人。 此外，他們也擔憂，在新疆政府於當地實施強制隔離的前提下，維吾爾人或其他少數民族穆斯林會因長期飢餓而違背政府的指令，冒險外出尋找食物，因而受到更嚴厲的責罰。

該組織表示：「我們已向世界衛生組織與美國國務院表達我們的擔憂，希望他們能推動相關法案來處理這個情況緊急的人權危機。 」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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