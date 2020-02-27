新冠肺炎北京新增10例確診 屬群聚感染

北京市昨天新增10例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例。衛生官員表示，經流行病學調查，判斷這些病例屬於「輸入性單位聚集性疫情」。

陸媒新京報今天報導，北京市疾控中心副主任龐星火今天在記者會表示，北京市在23日接到1例新冠肺炎疑似病例報告，這名病例24日下午確診後，其密切接觸者都集中隔離觀察。

龐星火說，截至26日，這些密切接觸者共確診10例，因此這起聚集性疫情共涉及確診病例11例，「其中10例是在京某事業單位外購服務的物業管理公司員工，1例是餐飲公司員工，11名病例發病前都住在所服務單位的集體宿舍，或在集體宿舍旁物業辦公室辦公」。

據表示，所有病例都已轉至市級定點醫院隔離治療，目前病情穩定。該起疫情已判定密切接觸者178人，市、區疾控中心對該單位全面消毒，並實施健康監測等綜合防控措施。

龐星火說，這名群聚性的孫姓首發病例一直在任職單位從事清潔服務，18日出現咳嗽，之後一直帶病上班，22日晚間自感畏寒，23日凌晨自測體溫達攝氏38度，當天上午赴醫療機構就診，經診斷為疑似病例。

他說，追溯孫姓首發病例感染來源後發現，患者返回北京後在單位隔離期間曾密切接觸一名自河北返京同事，這名同事3日自河北邯鄲回京，7日出現呼吸道症狀，9日返回河北邯鄲家中，經河北疾控中心採樣，發現其新冠病毒抗體呈陽性，提示曾經受新冠病毒感染。

龐星火表示，近日該事業單位相繼出現多名病例，分析原因是患者發病前後多日內與住在集體宿舍的同事共同生活、就餐及工作，接觸頻繁，發生交叉感染，因此造成單位聚集性疫情；由於溯源結果顯示感染來源自河北邯鄲，因此判斷疫情屬於輸入性工作單位內的聚集性疫情。

中國國家衛生健康委員會通報，截至26日24時，武漢肺炎疫情已造成2744人死亡，累計確診病例7萬8497例。