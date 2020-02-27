武漢出獄發燒女一路闖3關自駕抵京 官媒轟：有必要說清楚

武漢為防堵新型冠狀病毒肺炎疫情強調高規格封城，卻仍傳出發燒民眾成功「闖關」事件。一名疑為武漢女子監獄刑滿女子，18日在武漢時曾發燒，出獄後由家屬開車一路暢行無阻接回北京，24日在北京確診。消息傳出引發中國網友群起譁然，質問「她是怎麼從武漢出來的？」中央政法委與司法部等單位已組成聯合調查組調查，並表示「不論涉及到誰，都要一查到底。」

北京市疾控中心表示，黃女18日在武漢時即有間斷性發燒5天，伴咽部不適。22日凌晨2時由其北京家屬自駕車接回北京，經體溫篩查後入住其家屬所在的東城區新怡家園小區7號樓。黃女於22日晚上8時被隔離觀察，23日晚上7時因發燒送醫，24日確診為新冠病毒肺炎病例並隔離治療，目前病情平穩。與黃女密切接觸的3名家屬也隔離觀察。

第一財經引述知情人士稱，黃女是監獄刑滿釋放人員，由於黃女是北京人，刑滿釋放後，由家屬自行開車去武漢接回。

黃女闖關又確診消息傳出後，立即引來中國網友一面倒批評，嘲諷武漢封城「破功」，並耽憂「有漏洞的封城，如何有效防疫？」，要求對相關失職官員究責。官媒新華社也以「有必要說清楚，她是怎麼離開武漢的」為題發出銳評。

有媒體及網友質疑，黃女要從武漢進入北京，至少有3道關卡出現疏漏。一是黃女18日在武漢時即發燒，若如報導所說是監獄刑滿收容人，為何未依規定隔離檢測？二是武漢目前為「戰時」級的封城，誰有權利可以輕易批准發燒的黃女由家人接回北京？三是湖北全省監獄目前實施封閉管理，誰同意放發燒的刑滿收容人出獄？

湖北省監獄管理局表示，對刑滿人員會依法正常釋放。2月以來，武漢已有數名外地刑滿人員釋放並且離漢。

紅星新聞報導，黃女22日凌晨由北京家屬自駕車到京，沿路各地高速公路關卡嚴格，據交警表示，依疫情防控指揮部規定，除特許車輛和人員外，其他出城人員需由所在地的區級防疫指揮部批准且開具證明，並向市一級防疫指揮部報備才可放行。由於批准流程至少2天，推斷黃女在武漢發燒時可能已獲得至少區級指揮部發出的通行許可。