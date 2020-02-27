這裡也朝令夕改？荊州停發離鄂通行證 黑龍江禁酒令喊停

朝令夕改又一樁？湖北省荊州市人民政府新聞辦公室官方微博26日發出《關於繼續嚴格執行離境漢離鄂通道管理措施的緊急通知》，稱為切實履行「內防擴散，外防輸出」的工作要求，市疫情防控指揮部決定，26日13時起嚴控在荊人員及車輛離鄂出行。

《通知》指出，一，對所有在荊人員及車輛上暫停釋放離離鄂通行證明（含通過「荊易行」網上審批平台申辦的通行證明），前期已分發尚未出行的一律作廢，已在出行途中尚未離開荊州區域的由各交通管控點負責勸返；二，運輸醫療救援物資，群眾生活物資，保障城市運行的水電油氣物資，農業生產物資和經批准生產的企業物資運輸車輛通行採取按原規定進行。

三，對滯留在荊棘的外地人員，各地要按照省新冠肺炎疫情防控指揮部《關於做好新冠肺炎疫情防控期間滯留在鄂外地人員服務保障工作的通知》要求，妥善做好滯留人員相關服務保障工作；四，各地各相關部門要嚴肅工作紀律，對有令不行，有禁不止，打折，搞變通的，一律嚴肅追責問責。

此外，朝令夕改也出現在黑龍江。紅星新聞報導，黑龍江巴彥縣一份暫停銷售各種酒類的緊急通知26日在網上熱傳，但巴彥縣新冠肺炎疫情工作指揮部工作人員表示指揮部已將其撤銷，「為了控制疫情出台禁酒令，後又考慮到社會輿論，所以將其撤銷 」。

根據文件顯示，為防止飲酒而造成聚集傳播疫情的風險，經巴彥縣新冠肺炎疫情工作指揮部研究決定，全縣所有大小超市、副食品商店、食雜店等經營場所，嚴禁銷售白酒、啤酒、紅酒等各種酒類及含酒精飲料。

工作人員又稱，上述文件已被撤銷，「已經發布第二份文件，撤銷了原來的決定」。至於為何要發布43號文件（即暫停銷售酒類的緊急通知），該工作人員說，「主要目的就是文件第一句話，教育大家不要買酒，不要聚眾喝酒，聚眾容易對疫情防控不利」。