新冠肺炎確診者離漢抵京 應勇喊查到底

針對網傳一名刑滿釋放新冠肺炎確診人員離漢抵京，湖北省委書記應勇表示，在疫情防控最吃勁的關鍵階段，竟發生此類嚴重違反離漢離鄂通道管控的事件，絕不能允許，並指「不論涉及到誰，都要一查到底。」中央政法委也批准組成聯合調查組。此外，北京市委常委會會議也強調，民航、鐵路、交通運輸等部門嚴格進京管理，特別是進京公路檢查站要嚴防死守。

綜合媒體報導，司法部微信公眾號消息指出，26日經中央政法委批准，司法部牽頭，由分管副部長劉志強帶隊，會同中央政法委、最高人民檢察院、公安部組成聯合調查組，赴湖北就武漢女子監獄一名刑滿釋放人員感染新冠肺炎到京事件進行調查。

應勇表示，湖北省已成立由省紀委監委牽頭，省委政法委、省檢察院、省公安廳、省司法廳組成的聯合調查組，立即開展調查工作。應勇指出，要迅速查清事實，依紀依法嚴肅處理，及時回應社會關切。此事還是否涉及其他違法違紀問題，也要徹查。

另外，北京市委常委會會議暨北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組第33次會議27日召開，會議強調，外防輸入要嚴把入口關。在京各單位要強化紀律要求，確保疫情高發區計畫返京人員暫不返京。