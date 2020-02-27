武漢「解封」3.5小時到底跑了多少人？官方也沒數據

武漢新冠肺炎疫情防控指揮部24日連續發布兩份通告，從「解封」到「宣告無效」相隔僅3.5小時，這段時間到底有多少人跑出武漢引發網友關注，有微信用戶稱「有1735人進去長沙，其中237人進入開福區。」但官方尚未發布數據。防控指揮部回應，24日離漢通道雖短暫開啟，但因出入手續較為繁雜，除就醫患者等特殊人員外並無其他人離開武漢。

紅星新聞報導，微信公眾號「武漢發布」24日上午11時發布《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的（第17號）》（簡稱第17號文件），文件稱：因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

就在第17號文件發出僅3.5小時，15時許，「武漢發布」再次發布《武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部通告（第18號）》（簡稱第18號文件），宣布此前發出「部分人員可以出城」通告無效，並將嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

是否有人按17號文件所示程序離開武漢市？據百度地圖慧眼數據顯示，自武漢封城以來，武漢遷出規模指數（該數據反映人口遷出規模）直線下降，從2月3日到2月25日，武漢遷出規模指數基本在0.3上下，24日的數據為0.26，與近一周的數據基本持平，遷出人口數量並未明顯變化。

在湖北省相鄰的部分省市25日陸續發布緊急通知，稱境內已有從疫區湖北出來的一批人抵達，請有關人員盡快與當地疫情防控指揮部聯繫備案。

此外，在一張大量轉發的微信截圖上，名為社區工作人員的微信用戶發文稱，「2月24日湖北武漢解封3小時，有1735人進去長沙，其中237人進入開福區。」但該消息很快被長沙市委網信辦官方微博稱信息不實。