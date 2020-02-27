武漢一度解封3小時 多地傳出有人逃回引發緊張

中國大陸湖北省武漢市24日一度解除封城管理3小時，大陸多地傳出已有人因此從武漢逃回來，引發新冠肺炎疫情緊張。大陸網友質疑此舉是為了縱放權貴出城，並熱議到底有多少人趁機落跑。

武漢官方24日發生「朝令夕改」，武漢疫情防控指揮部當天上午發布第17號通告稱，「因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員，可以申請出城」，下午又宣布通告無效。

網傳24日有多人利用3小時解封空檔逃離已封城一個月的武漢。湖南省長沙市開福區一個社區發出警告稱，這3小時有1735人從武漢進入長沙，但遭長沙官方發出聲明否認，宣稱訊息不實。

綜合網路社群訊息，以湖南居多的大陸多地民眾近日陸續上傳官方、社區文件稱，當地已有人24日從武漢返回，造成疫情防控風險；他們抱怨原本封管已逐漸放鬆，可以外出購物，現在又禁止出門。

湖南郴州市六角亭社區居委會25日發文稱，24日從疫區湖北（武漢）出來一批人（200餘人）到達郴州。

湖南新化縣疫情防控指揮部25日也發出緊急通知稱，因2月24日上午武漢地區放行車輛通行達3小時，相鄰地區懷化市鶴城區已有涉鄂人員抵達，為徹底穩控風險，將在全縣開展地毯式摸排清查。

大陸網友為此紛紛在微博、知乎等網路社群痛批武漢官方此舉恐讓許多新增疫情歸零的地方破功；多人質疑武漢解封3小時是為縱放權貴人員出城，並議論到底有多少人趁機落跑成功，人數從上千人到30萬都有網友引據提出，但發文與評論陸續遭到網管刪除。

對此，湖南媒體紅星新聞今天報導引述武漢疫情防控指揮部人員稱，24日離漢通道雖有短暫開啟，但因出入手續較為繁雜，除特殊人員外並未有其他人離開武漢，「我們在各區都進行了解，24日那天除之前就報備檢測過的需出省就醫患者，再無其他人離開武漢市」。

報導引用百度地圖慧眼大數據表示，自武漢1月23日封城以來，武漢遷出規模指數直線下降，從2月3日到2月25日，武漢遷出規模指數基本在0.3上下，24日的資料為0.26，與近一週的資料基本持平，遷出人口數量並未明顯變化。

報導並引用百度地圖遷徙大數據稱，2月24日，武漢遷出人口主要目的地為湖北黃岡市，占武漢遷出人口總量的20.37%，排在前10名的目的地均為湖北省內城市；遷往湖北以外地區，只占10.74%。