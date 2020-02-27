快訊

直播／疫情指揮中心提升至「一級開設」 1530說明最新防疫作為

新冠肺炎新藥3月在亞洲進行臨床試驗 台灣可望加入

武漢一度解封3小時 多地傳出有人逃回引發緊張

中央社 / 台北27日電

中國大陸湖北省武漢市24日一度解除封城管理3小時，大陸多地傳出已有人因此從武漢逃回來，引發新冠肺炎疫情緊張。大陸網友質疑此舉是為了縱放權貴出城，並熱議到底有多少人趁機落跑。

武漢官方24日發生「朝令夕改」，武漢疫情防控指揮部當天上午發布第17號通告稱，「因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員，可以申請出城」，下午又宣布通告無效。

網傳24日有多人利用3小時解封空檔逃離已封城一個月的武漢。湖南省長沙市開福區一個社區發出警告稱，這3小時有1735人從武漢進入長沙，但遭長沙官方發出聲明否認，宣稱訊息不實。

綜合網路社群訊息，以湖南居多的大陸多地民眾近日陸續上傳官方、社區文件稱，當地已有人24日從武漢返回，造成疫情防控風險；他們抱怨原本封管已逐漸放鬆，可以外出購物，現在又禁止出門。

湖南郴州市六角亭社區居委會25日發文稱，24日從疫區湖北（武漢）出來一批人（200餘人）到達郴州。

湖南新化縣疫情防控指揮部25日也發出緊急通知稱，因2月24日上午武漢地區放行車輛通行達3小時，相鄰地區懷化市鶴城區已有涉鄂人員抵達，為徹底穩控風險，將在全縣開展地毯式摸排清查。

大陸網友為此紛紛在微博、知乎等網路社群痛批武漢官方此舉恐讓許多新增疫情歸零的地方破功；多人質疑武漢解封3小時是為縱放權貴人員出城，並議論到底有多少人趁機落跑成功，人數從上千人到30萬都有網友引據提出，但發文與評論陸續遭到網管刪除。

對此，湖南媒體紅星新聞今天報導引述武漢疫情防控指揮部人員稱，24日離漢通道雖有短暫開啟，但因出入手續較為繁雜，除特殊人員外並未有其他人離開武漢，「我們在各區都進行了解，24日那天除之前就報備檢測過的需出省就醫患者，再無其他人離開武漢市」。

報導引用百度地圖慧眼大數據表示，自武漢1月23日封城以來，武漢遷出規模指數直線下降，從2月3日到2月25日，武漢遷出規模指數基本在0.3上下，24日的資料為0.26，與近一週的資料基本持平，遷出人口數量並未明顯變化。

報導並引用百度地圖遷徙大數據稱，2月24日，武漢遷出人口主要目的地為湖北黃岡市，占武漢遷出人口總量的20.37%，排在前10名的目的地均為湖北省內城市；遷往湖北以外地區，只占10.74%。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

伊拉克出現第6例新冠肺炎確診 患者曾赴伊朗

學校開學疫情仍在 家長應注意學生團體保險內容

大甲媽遶境因防疫延期 嘉義縣各界鬆口氣

虛驚一場！6000人郵輪險成第二艘「鑽石公主號」

相關新聞

鍾南山：疫情首先出現在中國 不一定發源在中國

新冠肺炎疫情全球擴散，大陸成為眾矢之的，不過，大陸抗疫專家、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山稱，疫情首先出現在...

離譜！湖北荊門新增病例竟是負數 一二把手火速被處分

新冠肺炎疫情嚴峻，但湖北省荊門市早前公布的單日新增確診病例數字，竟然是負數「-107」，引來不少爭議。

全球疫情地圖／新冠肺炎歐洲擴散 愛沙尼亞現首例確診

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

一次看懂新冠肺炎：鍾南山談疫情

中國國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山上午在廣州疫情防控記者會針對2019年冠狀病毒疾病

武漢一度解封3小時 多地傳出有人逃回引發緊張

中國大陸湖北省武漢市24日一度解除封城管理3小時，大陸多地傳出已有人因此從武漢逃回來，引發新冠肺炎疫情緊張。大陸網友質疑...

港增4確診 防護中心：佛堂成疫點

香港新增4宗新型肺炎個案，累計89宗，另增1宗疑似個案。新增個案包括2名「鑽石公主號」港人乘客，是一對姊弟，當中16歲患者是最年輕確診患者；一名80歲男子確診，他的太太曾到北角佛堂「福慧精舍」；另外，大坑瑞士花園個案的外傭亦確診

中國大陸疫情高風險區景區 文旅部：暫緩開放

中國文化和旅遊部資源開發司25日緊急發文，決定疫情高風險地區景區暫緩開放。另外，新冠肺炎疫情重創旅遊業，業界多預估，在疫情結束後，中國的入境遊恐需要一年以上時間才能恢復

湖北404名民輔警確診染新冠肺炎 4人殉職

據湖北省公安廳消息，截至25日下午5時，湖北公安機關已有293名民警、111名輔警確診感染新冠肺炎，四名在職民警因感染新冠肺炎離世

「之所以哭 因不知要待多久」… 武漢醫護投書醫學期刊向全球求救

本報系聯合報報導，權威醫學期刊「柳葉刀」（The Lancet）24日發表，在武漢抗疫前線的中國醫務人員向全球發出醫療支援請求，「我們之所以哭泣，可能是因為我們不知道自己要在這裡待多久，而且我們都知道，自己身為醫務人員，是COVID-19(新冠肺炎)感染風險最高的人群」、「請你們來到中國，幫助我們抗擊疫情。」

江蘇鹽城友韓通告：在鹽韓國人是「新市民」 防疫一視同仁

近期日韓新冠肺炎疫情擴大，中國一些地區對從日韓入境的人員採取一些限制措施。有觀點認為，中方反應過度，引起關注。江蘇鹽城25日則發布通告呼籲，「在鹽城工作生活的韓國人士是鹽城的『新市民』，在疫情防控中，我們應一視同仁。」

鍾南山預測 4 月底基本控制疫情 復陽不會感染

大陸出現治癒出院後核酸檢測又「復陽」，引發二度感染疑慮。大陸抗疫專家、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山指出，只...

產量驟降、外商遷移 新冠疫情衝擊汽車製造業

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）在中國武漢爆發之後，對全球製造業有如投下重磅核彈，迄今兩個月，爆炸之衝擊波仍無緩和之勢。武漢是中國的製造業重心，改革開放以來吸引許多全球大廠設廠，近年高速發展之產業遍及汽車、高科技、半導體、零組件等領域。

熱門新聞

獨／新冠肺炎確診外籍看護 隔離竟直播暴露醫院資訊

全球疫情地圖／新冠肺炎歐洲擴散 愛沙尼亞現首例確診

大甲媽遶境進香確定延期 鄭銘坤：等疫情穩定了再舉行

違反居家通知條例 男子喪失新加坡永久居民資格

蘇貞昌：指揮中心一級開設 指揮官仍是陳時中

南韓新冠肺炎確診增加334人 總數接近1600人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。