港增4確診 防護中心：佛堂成疫點

香港新增4宗新型肺炎個案，累計89宗，另增1宗疑似個案。新增個案包括2名「鑽石公主號」港人乘客，是一對姊弟，當中16歲患者是最年輕確診患者；一名80歲男子確診，他的太太曾到北角佛堂「福慧精舍」；另外，大坑瑞士花園個案的外傭亦確診。

香港電台報導，目前有8宗確診個案與北角美輪大廈的佛堂「福慧精舍」有關。衛生署防護中心總傳染病處主任張竹君表示，中心已聯絡202名曾到佛堂的人，當中32人已被送往檢疫，其他需接受醫學監測。

報導指出，新增的80歲確診男子是到過北角佛堂「福慧精舍」確診女子的丈夫，住在佛堂所在的美輪大廈。

張竹君說，暫時確認美輪大廈1樓佛堂是疫點，但並非每名確診患者都有前往13樓的佛堂辦公室，因此暫不考慮撤離住客；目前該大樓辦公室內、大樓走廊、升降機按鈕等公共地方環境樣本，全部對病毒呈陰性。

至於新增的「鑽石公主號」港人姊弟確診個案，張竹君說，他們乘搭的第3班包機其他乘客並非密切接觸者，當時專機安排隔開坐，隨行人士已有防感染措施。

另外，中心為何未入屋清潔第83及84宗個案的住所？她解釋，過程要與患者家人協調，例如有時家人被送院或檢疫中心，未必即時能開門讓政府人員入屋清潔消毒，大廈公共範圍則能由屋苑管理處快速處理。