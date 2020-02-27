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中國大陸疫情高風險區景區 文旅部：暫緩開放

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電

中國文化和旅遊部資源開發司25日緊急發文，決定疫情高風險地區景區暫緩開放。另外，新冠肺炎疫情重創旅遊業，業界多預估，在疫情結束後，中國的入境遊恐需要一年以上時間才能恢復。

中新網報導，文旅部資源開發司25日緊急印發「旅遊景區恢復開放疫情防控措施指南」，決定疫情高風險地區旅遊景區暫緩開放，疫情中風險和低風險地區旅遊景區開放工作由當地黨委政府決定。避免因景區開放造成大範圍跨區域人員流動增加疫情防控風險，或引發公眾對疫情防控形勢的誤判，應實行實名制購票，採取適當方式完整記錄入園遊客聯絡方式、來往交通等信息，做到可查詢、可追蹤。

另據本報系聯合報報導，新冠肺炎疫情重創中國旅遊業。為協助業者度過當前難關，中國將向旅行社暫退部分「旅遊服務質量保證金」，估計將可為中國3.9萬家旅行社暫時退回80億元人民幣（約11.3億美元）保證金，一定程度緩解企業當前面臨的現金流壓力。

在國務院26日舉行的記者會中，文旅部市場管理司長劉克智表示，疫情發生以來，文旅部就按中央的各項安排，全面停止旅行社及線上旅遊企業經營旅遊業務，停止組織所有境內和出境的團隊旅遊業務，全國旅遊景區也停止對外營業。

受疫情影響，各地博物館、旅遊景區1月22日起就陸續暫停對外開放。但隨著疫情趨緩，2月19日起，各地景區已陸續恢復營業。

據知名線上旅遊業者攜程公布的數據，全中國目前已有超過300處知名景區重新開放，較一周前增加十倍以上。

劉克智表示，疫情高風險地區旅遊景區仍應暫緩開放，疫情中風險和低風險地區景區開放則由當地黨委政府決定。

財新網報導，目前中國各地已開放的景區，遊客主要仍來自本地。旅遊業界多預估，在疫情結束後，中國的入境遊恐需要一年以上時間才能恢復，出境遊恢復時間可能在三個月到半年左右，但境內旅遊可能會在疫情過後較快恢復，甚至迎來「井噴」。

新冠肺炎 COVID-19

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