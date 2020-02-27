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湖北404名民輔警確診染新冠肺炎 4人殉職

世界日報 / 記者呂佳蓉／北京27日電
湖北404名民、輔警確診染新冠肺炎。歐新社
湖北404名民、輔警確診染新冠肺炎。歐新社

據湖北省公安廳消息，截至25日下午5時，湖北公安機關已有293名民警、111名輔警確診感染新冠肺炎，四名在職民警因感染新冠肺炎離世。

據中新網報導，現今有88名民警、23名輔警已治癒；三名民警、一名輔警因公犧牲在抗疫一線。

湖北省公安廳數據顯示，現今湖北省有6.3萬公安民警、5.6萬輔警在戰疫一線，其中治安(派出所)民警感染比率較高，占感染總數的47.4%。

報導指出，一名55歲的武漢市公安局江漢分局常青街派出所二級警長潘志清，春節期間一直在崗，治安巡邏、疫情防控樣樣不落。1月27日，潘志清出現咳嗽、發熱等症狀，在2月4日被確診感染新冠病毒，在染病四天後，潘志清因救治無效離世。

另據國新辦消息，國務院聯防聯控機制26日舉行新聞發布會，介紹「關於政法機關依法保障疫情防控期間復工復產的意見」有關情況。司法部副部長熊選國表示，截止25日，湖北、浙江、山東的五個監獄發生罪犯感染新冠肺炎疫情，共確診病例555例，疑似19例，重症4例，無在押罪犯感染新冠肺炎死亡的病例。除這三省五所監獄之外，沒有發生罪犯感染疫情。

熊選國表示，監獄疫情傳播也確實反映監獄管理還有在防控疫情工作中存在的漏洞。一是思想重視不夠。像湖北武漢女子監獄，距離武漢肺科醫院不到100米，監獄幹警上下班和肺科醫院病人看病是同一個公交站，在全面實行封閉前，可能就已經導致了病毒輸入。二是嚴格管理不到位。像湖北的漢津監獄、浙江的十里豐監獄、山東的任城監獄，這些監獄發生疫情，都是由於個別幹警不如實報告他接觸到了湖北疫區的人員，接觸之後不如實報告，隔離不徹底，這樣導致輸入性病例。

另外，湖北日報報導，湖北潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部27日發布22號通告稱，決定實施新冠肺炎防控自我排查獎勵辦法，一、凡在潛人員主動報告發熱情況，經診斷，首次確定為無法明確排除新冠肺炎症狀的發熱患者獎勵1000元人民幣(約142美元)，首次確定為新冠肺炎疑似病例的患者獎勵2000元，首次確定為新冠肺炎確診病例的患者獎勵10000元。（不包括已排查掌握的人員）

新冠肺炎 COVID-19

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