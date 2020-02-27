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「之所以哭 因不知要待多久」… 武漢醫護投書醫學期刊向全球求救

世界日報 / 記者戴瑞芬／北京27日電
武漢疫區醫護公開急呼國際醫護人員趕赴中國幫助抗疫。丁香園論壇擷圖
武漢疫區醫護公開急呼國際醫護人員趕赴中國幫助抗疫。丁香園論壇擷圖

資料來源：世界新聞網

本報系聯合報報導，權威醫學期刊「柳葉刀」（The Lancet）24日發表，在武漢抗疫前線的中國醫務人員向全球發出醫療支援請求，「我們之所以哭泣，可能是因為我們不知道自己要在這裡待多久，而且我們都知道，自己身為醫務人員，是COVID-19(新冠肺炎)感染風險最高的人群」、「請你們來到中國，幫助我們抗擊疫情。」

中國醫學知識分享網站「丁香園」論壇轉載並翻譯這篇文章，在微信朋友圈、虎撲、知乎等各大平台轉貼引發熱烈討論，不過，文章隨即遭到封鎖。

據「丁香園」轉載文章，投書的是廣東第一批援鄂醫療隊隊員，他們自1月24日到武漢支援至今。文中表示，武漢的條件和環境比想像中更加困難和極端。防護物資，如N95醫用口罩、面罩、護目鏡、防護服、手套等都嚴重短缺。

投書指出，「護目鏡是塑膠材質的，需要反覆進行清洗、消毒，現在它們已經越來越模糊，讓我們的視野有點看不清了」、「許多同事的手上都長了皮疹，由於需要長時間佩戴N95口罩和穿戴多層防護設備，一些護士的耳朵和額頭上都長了壓瘡。」並透露，因為進入隔離病房前兩小時就會盡量避免進食和飲水，「一些護士的嘴唇上起了水泡，還有的護士因為低血糖和缺氧而暈倒。」

另外，由於戴口罩，與患者溝通時必須得扯著嗓子喊，對方才能聽清。佩戴四層防護手套讓操作變得十分笨拙，甚至不聽使喚，連醫療設備的包裝袋都打不開，更不用說給患者打針。

投書說，即使是經驗再豐富的護士，也還是會哭泣。「我們之所以哭泣，可能是因為我們不知道自己要在這裡待多久，而且我們都知道，自己身為醫務人員，是COVID-19感染風險最高的人群。」

文中呼籲，「現在，我們需要更多的明。我們在此向全球的醫務工作者請求醫療支援，請你們來到中國，幫助我們抗擊疫情。」

另據21世紀經濟報導消息，湖北仙桃醫生劉文雄13日在家中猝死，未獲工傷認定，此前一直戰鬥在防疫一線。仙桃市人力資源和社會保障局工作人員26日表示，目前該局領導正在商議此事，目前未有商討結果，如有新的認定結果會向社會公布。該局負責疫情防控期間工傷認定的人員表示，不予認定工傷決定是符合規定的。

據報導，仙桃市三伏潭鎮衛生院醫生劉文雄13日在家中突發疾病並暈厥，後搶救無效死亡，診斷死亡原因為「急性心肌梗死」。仙桃市人社局出具的「不予認定工傷決定書」稱，不予認定或者視同為工傷。

武漢疫區醫護公開急呼國際醫護人員趕赴中國幫助抗疫。丁香園論壇擷圖
武漢疫區醫護公開急呼國際醫護人員趕赴中國幫助抗疫。丁香園論壇擷圖

新冠肺炎 COVID-19

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