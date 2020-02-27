江蘇鹽城友韓通告：在鹽韓國人是「新市民」 防疫一視同仁

近期日韓新冠肺炎疫情擴大，中國一些地區對從日韓入境的人員採取一些限制措施。有觀點認為，中方反應過度，引起關注。江蘇鹽城25日則發布通告呼籲，「在鹽城工作生活的韓國人士是鹽城的『新市民』，在疫情防控中，我們應一視同仁。」

觀察者網報導，鹽城新冠肺炎疫情防控工作領導小組25日透過微博「@鹽城發布」發布通告稱，「鹽城與韓國一衣帶水，經濟社會交流廣泛。」又指「疫情發生以來，韓國仁川、南原等地先後來函聲援，現代起亞、SKI等公司捐贈醫用口罩近40萬只、各類防護用品1萬多件，為我們抗擊疫情提供了寶貴的支援和幫助。」

通告提到，「在鹽城工作生活的韓國人士是鹽城的『新市民』，在疫情防控中，我們應一視同仁：在鹽城已經有固定居所的，要主動做好居家觀察，自覺接受社區、疾控、醫療部門工作人員和社區民警的管理與服務；因商務、旅遊等短期來鹽人士，將安排在政府指定的賓館集中住宿觀察；對出現發熱等症狀的，均安排到市指定醫院治療並實施醫學觀察；確診為感染病例的，將按照和鹽城市民同等待遇集中收治。」

值得注意的是，在此次通告中，還特別發布了中文和韓文兩種文字版本。

通告發出後，有網友稱讚說，「要懂得感恩」，但也有質疑表示「不要打腫臉充胖子」。另有網友好奇通告內文「為什麼說『鹽城與韓國一衣帶水』？」

據報導，截至2018年，已有現代起亞、摩比斯、京信電子、新韓銀行等763家韓資企業落戶鹽城。

此外，北京頭條客戶端報導，外交部發言人趙立堅26日主持例行記者會，在被問到中國一些地區對從日韓入境的人員採取一些限制措施，會否「反應過度」？

趙立堅表示，疫情發生以來，韓日兩國政府和社會各界給予中方大力支持和援助，中方對此深表感謝。中方願投桃報李，在抗擊疫情的同時，同包括韓日在內的國際社會分享信息和經驗，加強合作，共克時艱。

但他也指出，針對人員出入境採取一些必要措施，主要出發點大都是維護本國和外國公民的身體健康和生命安全。

另據韓聯社報導，南韓外交部第一次官（副部長）趙世映26日就此表示，南韓始終凝聚全民之力支持中方抗疫，中國對韓採取措施前應深思熟慮。他表示，已向中國駐韓大使邢海明轉達了韓方立場，希望中方盡量克制和避免採取與韓方的防疫努力和客觀事實不對稱的過度措施。