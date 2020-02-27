聽新聞
test
0:00 / 0:00

封城開後門？ 陸女出獄確診 一路從武漢殺回北京

聯合報 / 記者羅印冲、呂佳蓉／綜合報導
武漢封城，民警在檢查站執勤。（新華社資料照片）
武漢封城，民警在檢查站執勤。（新華社資料照片）

大陸昨天出現一起監獄刑滿釋放女子，具發燒等疑似新冠肺炎徵狀，家屬竟能從武漢將人接回北京的特殊案例，引發眾多網友追問：這位女子及其家屬如何在封城後的武漢，一路回到北京？

新京報昨報導，北京新怡家園社區廿四日出現一名確診病例，該社區居委會公告稱，黃姓女子「廿二日從武漢來京，入住七號樓，因十八日在武漢曾有過發熱（發燒）症狀，故抵京當日即進行隔離檢查」。公告還說，密切接觸者僅為家中三名親屬，已於黃女抵京當日安排隔離；黃女病情平穩，屬於輕症。

陸媒第一財經引述知情人士稱，黃女是監獄刑滿釋放人員，由於黃女是北京人，刑滿釋放後，由家屬自行開車去武漢接回。

大陸司法部副部長熊選國昨證實，截至廿五日，湖北、浙江、山東三省五所監獄共確診五五五例，目前沒有發生在押罪犯感染新冠肺炎死亡的病例。而黃女入監的湖北武漢女子監獄，確診達二三○例。

外界質疑封閉管理的監獄犯人為何會被感染？熊選國稱，武漢女子監獄距離肺科醫院不到一百公尺，獄警上下班和肺科醫院的病人是同一個公車站，個別獄警未如實報告接觸史。

據大陸官方通報，截至廿六日晚間八時，累計死亡二七一五人，累計確診病例七萬八○六四例。

其中，湖北以外僅增五例且無人死，再創疫情高峰來新低。大陸卅一省市區，有廿六個新增病例歸零，多地紛紛調降應急回應層級。

新冠肺炎疫情爆發以來，華南海鮮市場一直被認為是病情發源地。武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組昨指出，去年十二月八日最早發病的陳姓患者，否認去過華南海鮮市場。

另外，先前四川省出現一名治癒者出院十天後「二次感染」，廣州也出現同樣情況，有十三名患者出院後經核酸檢測又呈現「陽性」，引起恐慌。對此，廣東省疾控中心副主任宋鐵回應稱，回復陽性可能是因病情、個人體質問題導致炎症沒完全吸收，產生間歇性排毒。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

世衛：全球新冠肺炎新增確診超越中國 令人擔憂

中共政法委看新冠肺炎疫情：堅決維護政治安全和大局穩定

感染新冠肺炎謊報行蹤 中國公民遭新加坡起訴

肺炎新增病例為負數 荊門上至市委書記被懲處

相關新聞

中國首見新冠肺炎境外輸入病例 曾赴伊朗俄羅斯

寧夏回族自治區中衛市發現一例境外輸入的新冠肺炎病例，這名患者從伊朗出發經莫斯科到中國，抵達寧夏前還曾在上海停留。這是目前...

封城開後門？ 陸女出獄確診 一路從武漢殺回北京

大陸昨天出現一起監獄刑滿釋放女子，具發燒等疑似新冠肺炎徵狀，家屬竟能從武漢將人接回北京的特殊案例，引發眾多網友追問：這位女子及其家屬如何在封城後的武漢，一路回到北京？

港確診人數攀升 迪士尼旁興建檢疫隔離中心

香港新冠肺炎確診人數持續攀升，現有五個檢疫隔離中心不敷使用，港府擬斥資港幣一點九億元，在竹篙灣興建檢疫隔離中心，擴充至少六百個隔離位，預計五月啟用。不過，港媒發現，竹篙灣毗鄰香港迪士尼樂園停車場，正是五月天等明星開演唱會的場地。

特派員在現場／網路科技 撐起上海防疫線

為遏制新冠肺炎疫情蔓延，上海於二月十日宣布住宅社區實施「封閉式管理」。雖未「封城」，但在這種「半封城」狀態下，上海這座超級大城市如何運轉？上海人的日子又怎麼過？

離譜！湖北荊門新增病例竟是負數 一二把手火速被處分

新冠肺炎疫情嚴峻，但湖北省荊門市早前公布的單日新增確診病例數字，竟然是負數「-107」，引來不少爭議。

香港新冠肺炎確診達91例 今日確診三例與北角佛堂有關

香港衛生署衛生防護中心26日晚間表示，香港確診新冠肺炎患者已達到91例。今日確診的三名案例與「福慧精舍」佛堂群組有關，另...

湖北404名民、輔警確診染新冠肺炎

據湖北省公安廳消息，截至25日下午5時，湖北公安機關已有293名民警、111名輔警確診感染新冠肺炎，4名在職民警因感染新...

疑雲重重 大陸首例新冠肺炎患者否認去過華南海鮮市場

新冠肺炎疫情爆發以來，華南海鮮市場一直被認為是病情發源地。武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組今日則表示，最早的發病患者否...

新冠肺炎 香港確診再增4例至89例

香港今天又新增4名新冠肺炎確診病例，使全港累計確診病例增加到89例。

封城之後 武漢人：像生活在無形的監獄裡

去年12月初，新型肺炎在武漢市首度出現。兩個多月過去，截至周日（2月23日），大陸全國共有逾7.7萬宗確診個案，當中逾2,400人死亡，病毒更已跨越國界向外蔓延，遠在北歐的瑞典和芬蘭也各有一宗確診個案。有約1,100萬人口、被稱為中國交通樞紐的武漢，成為首個進入「封城」狀態的大城市，全市公共交通運輸系統暫停營運，空蕩蕩的馬路只有救護車不時駛過，過去人來人往的購物大道晚上只剩廣告燈牌在亮著。

中國醫務人員投書《柳葉刀》 請求國際醫療支援

權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）24日發表，在武漢抗疫前線的中國醫務人員向全球發出醫療支援請求。「我們之所...

拒日韓疫情「回流」 中國邊境省市防控措施升級

南韓新冠肺炎疫情爆發，外傳有大批南韓公民搭機往毗鄰的中國山東等地「逃難」。

熱門新聞

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

機票漲10倍 2大關鍵因素...韓國人仍搶去大陸避疫

又爆中央的料！ 柯文哲：520總統就職大典在北流

指全世界欠武漢 世衛專家：若感染想在中國治療

「餐餐煮、垃圾有人倒」 新婚夫妻居家檢疫14天生活曝光

醫院非法看護案32曾跑過兩醫院 不排除公布足跡地圖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。