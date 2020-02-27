封城開後門？ 陸女出獄確診 一路從武漢殺回北京

大陸昨天出現一起監獄刑滿釋放女子，具發燒等疑似新冠肺炎徵狀，家屬竟能從武漢將人接回北京的特殊案例，引發眾多網友追問：這位女子及其家屬如何在封城後的武漢，一路回到北京？

新京報昨報導，北京新怡家園社區廿四日出現一名確診病例，該社區居委會公告稱，黃姓女子「廿二日從武漢來京，入住七號樓，因十八日在武漢曾有過發熱（發燒）症狀，故抵京當日即進行隔離檢查」。公告還說，密切接觸者僅為家中三名親屬，已於黃女抵京當日安排隔離；黃女病情平穩，屬於輕症。

陸媒第一財經引述知情人士稱，黃女是監獄刑滿釋放人員，由於黃女是北京人，刑滿釋放後，由家屬自行開車去武漢接回。

大陸司法部副部長熊選國昨證實，截至廿五日，湖北、浙江、山東三省五所監獄共確診五五五例，目前沒有發生在押罪犯感染新冠肺炎死亡的病例。而黃女入監的湖北武漢女子監獄，確診達二三○例。

外界質疑封閉管理的監獄犯人為何會被感染？熊選國稱，武漢女子監獄距離肺科醫院不到一百公尺，獄警上下班和肺科醫院的病人是同一個公車站，個別獄警未如實報告接觸史。

據大陸官方通報，截至廿六日晚間八時，累計死亡二七一五人，累計確診病例七萬八○六四例。

其中，湖北以外僅增五例且無人死，再創疫情高峰來新低。大陸卅一省市區，有廿六個新增病例歸零，多地紛紛調降應急回應層級。

新冠肺炎疫情爆發以來，華南海鮮市場一直被認為是病情發源地。武漢市新冠肺炎防控指揮部醫療救治組昨指出，去年十二月八日最早發病的陳姓患者，否認去過華南海鮮市場。

另外，先前四川省出現一名治癒者出院十天後「二次感染」，廣州也出現同樣情況，有十三名患者出院後經核酸檢測又呈現「陽性」，引起恐慌。對此，廣東省疾控中心副主任宋鐵回應稱，回復陽性可能是因病情、個人體質問題導致炎症沒完全吸收，產生間歇性排毒。