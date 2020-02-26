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中國首見新冠肺炎境外輸入病例 曾赴伊朗俄羅斯
寧夏回族自治區中衛市發現一例境外輸入的新冠肺炎病例，這名患者從伊朗出發經莫斯科到中國，抵達寧夏前還曾在上海停留。這是目前已知首例中國由境外輸入的新冠肺炎病例。
綜合中國媒體報導，寧夏中衛市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部今天公告，當地發現一例境外輸入型2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）病例，正緊急追蹤尋找密切接觸者。
根據公告列表，這名患者19日從伊朗搭機到達莫斯科機場，期間佩戴N95口罩。在莫斯科機場附近的膠囊旅館停留16小時。
20日，這名患者從莫斯科抵達上海浦東國際機場，出機場後乘坐計程車並入住飯店。
22日，這名患者透過網路叫車前往上海火車站，並搭車於23日抵達甘肅蘭州，在火車上除了用餐都有佩帶口罩。隨後他再從蘭州搭乘火車，於24日抵達中衛。
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