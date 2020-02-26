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香港佛堂二代傳播！經書、跪墊驗出病毒

世界日報 / 香港新聞組╱香港26電
香港新增一名確診女子在北角肯德基工作，該店25日起暫停營業。 中通社
香港新增一名確診女子在北角肯德基工作，該店25日起暫停營業。 中通社

北角佛堂爆疫未停，香港衛生防護中心驗出佛堂經書、跪墊、水龍頭都含有病毒，直接感染人數增至7人、另2宗密切接觸者確診。昨新增者是55歲肯德基（KFC）女員工，她於本月初連續6天到佛堂，病發後仍上班，其24歲兒子沒去過佛堂、沒病徵亦確診，令佛堂「第二代」傳播增至2人。

佛堂增2宗 包括一KFC員工

明報報導，香港昨新增確診4宗個案，累計85宗。新增者除了上述2宗個案，另外還有藍田興田邨確診保安的兒子，他是港鐵旺角東站站務主任，本月20日發燒後請病假；另一確診者是60歲女子，本月12日開始咳嗽，曾到上環文武廟、出席婚禮等。

報導指出，截至昨午，有153人曾到佛堂，當中22人安排檢疫，另有百多人接受醫學監測；另7人稱有病徵，當中2人已確診，其餘測試呈陰性。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君確認佛堂已有「第二代」傳播，包括居於小西灣70歲婦人的丈夫，及肯德基員工的兒子，兩人均無去過佛堂。尤其令人擔心的是，肯德基員工的兒子及前日確診的2名鑽石公主號返港乘客，均無病徵。

北角KFC停業 食客有餘悸

另據大公報報導，北角明苑中心分店肯德基證實有員工確診新冠肺炎後，大門昨貼上暫停營業通告。街坊黃小姐稱，早幾日才到店內進食，猶有餘悸，現在非常擔心疫情會社區爆發。

香港肯德基稱，為保障顧客及員工健康，涉事分店已即時關閉進行徹底清潔及消毒，同時及日起至3月9日暫停營業，所有已開封或經過處理的食物已全部銷毀，該分店其他員工暫時未有發現任何病徵。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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