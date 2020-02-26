快訊

新冠肺炎新藥「瑞德西韋」將臨床試驗 北中南各設專責醫院

防疫新措施！醫院控人流 住院病人限2名訪客、陪病限1名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁入境、關賭場果斷不猶豫 澳門防疫勝香港

中央社 / 香港26日電
澳門新冠肺炎病例控制在10例，自本月4日之後就未再新增。 美聯社
澳門新冠肺炎病例控制在10例，自本月4日之後就未再新增。 美聯社

澳門自本月4日累計確診10例2019年冠狀病毒疾病後（COVID-19），至今沒有新增個案，外界尤其香港方面普遍高度讚揚澳門的防疫工作，讓香港當局的表現「被比下去」。

回顧澳門當局這次防疫工作，所採取措施大致包括禁止湖北民眾入境、禁止發燒者往來兩地、隔離密切接觸者以及關閉賭場一段時間。

在香港，不少人認為澳門行政長官賀一誠在宣布這些措施時，事前沒有絲豪猶豫，都是在很短時間內作出的果斷決定，這是澳門防疫措施獲得讚揚的主因之一。

相反，香港不少批評聲音指港府在防疫工作上一直有所猶豫，比如在堵截香港和大陸口岸往來上，像在擠牙膏，「每天一點點」，不夠果斷。

但綜合各種分析，澳門這次防疫成功的一個關鍵原因是善用「一國兩制」的優勢，在疫症爆發後與大陸方面緊密溝通。

據報導，賀一誠早於1月22日已邀請中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山針對防疫措施提供意見。

事後，他也一直與鍾南山保持聯絡，隨時因應疫情調整措施。

另外，在1月23日，賀一誠與珠海市召開聯防會議，雙方決定加強出入境防疫措施，禁止發燒人士出入。

有分析指出，反觀香港行政長官林鄭月娥，「該聯絡的，似乎沒有聯絡」。

另有分析表示，澳門與大陸海關有數據聯通，澳門清楚知道有多少湖北旅客在實施限制前已經入境。相反，香港海關數據沒有與大陸聯通（主要是香港人擔心隱私問題），港府只有大陸旅客的總數而沒有湖北地區旅客的人數，以致於香港不知道有多少湖北旅客在禁令實施前已經入境。

而這種客觀情況加深了市民認為港府防疫不及澳門的印象。

也因此，一些權威分析認為，從澳門的經驗來看，「一國兩制」可以是抗疫的有利因素。事實上，從1月開始，澳門便與珠海合作抗疫，具體措施包括珠海對出境澳門的旅客加強健康檢查、兩地合作截查水貨客、並對澳門僱用數以萬計的大陸工人提供在珠海隔離14日的設施，並對他們進行醫學檢測等。

期間，珠海方面還採取了很多支援澳門抗疫的措施，對協助澳門成功抗疫功不可沒。

相對於澳門，香港在靈活及善用「一國兩制」的優勢上有所不足。

有報章此前曾發表評論指出，當年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）過後，代表醫學界的已故立法會議員勞永樂就曾撰文，指澳門控制SARS疫情的成績驕人，與香港及大陸其他省市有天壤之別。

他指出，其中關鍵在於澳門官員及醫療人員懂得利用「一國」之下地區之間有緊密聯繫的優勢，以消除「兩制」之間的繁文縟節，令兩地人員直接交換最新疫情資料，以盡早謀求對策。

但香港卻死守「兩制」分野，事事報請北京中央，結果製造了不必要的地區屏障。

澳門 香港 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

香港逆周期措施上路救市 總額度超5000億元

澳門特區行政長官：澳門賭場20日0時起重開放 進場要戴口罩

澳門政府防疫博好感 掀偶像化政府討論

澳門新增2例肺炎 賭場熄燈15天宛如鬼城

相關新聞

全球疫情地圖／台灣再增1例確診 南韓確診數破千、12死！

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

拒日韓疫情「回流」 中國邊境省市防控措施升級

南韓新冠肺炎疫情爆發，外傳有大批南韓公民搭機往毗鄰的中國山東等地「逃難」。

香港佛堂二代傳播！經書、跪墊驗出病毒

北角佛堂爆疫未停，香港衛生防護中心驗出佛堂經書、跪墊、水龍頭都含有病毒，直接感染人數增至7人、另2宗密切接觸者確診。

禁入境、關賭場果斷不猶豫 澳門防疫勝香港

澳門自本月4日累計確診10例2019年冠狀病毒疾病後（COVID-19），至今沒有新增個案，外界尤其香港方面普遍高度讚揚...

廣東省出院新冠肺炎病患 14%又呈陽性反應

廣東省近期檢測痊癒出院的新冠肺炎患者，當中14%又呈陽性反應，廣東省疾控中心副主任宋鐵表示，「復陽」與患者的病情和個人體...

3中國籍旅客發燒 首爾飛南京班機94旅客被隔離

韓國武漢肺炎疫情大爆發，中國近日加強對韓國來訪旅客檢疫。陸媒報導，昨天一班韓國首爾市飛抵南京市的班機，因為機上有3名陸客...

醫學專家：香港北角佛堂 出現超級傳播

香港近日確診的7例新冠肺炎都與一家佛堂有關，有醫學專家說，這家佛堂已出現超級傳播，而當局早已呼籲宗教活動做好防疫工作

新增406例確診累逾7.8萬例 湖北外個位增長且無死亡

大陸國家衛健委發布最新疫情統計，25日全天新增406例，其中湖北省401例。湖北外地區已是連續第二天呈個位數增長，並且無...

大陸疫情整理包／死亡總數2715例 累計確診78064例

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

港鐵失守！與確診父同住 站務員中疫

香港出現首名感染新冠肺炎的港鐵站務員，旺角東港鐵站任站務主任確診，據了解，旺角東站有至少4名職員正在家居自我隔離。

特派員在現場／上海餐廳求生 改成菜市場

這兩天，上海氣溫回升，昨下午甚至超過廿度，街頭人車也明顯增多。一個上海朋友說，「關在家這麼久，大家都悶壞了」。在談起這場新冠肺炎疫情的衝擊時，一家台資連鎖餐飲業老闆連聲嘆氣說，「大家現在真的都很辛苦」。

鍾南山：新冠肺炎病毒長期存在可能性較小

中共國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前接受大陸央視訪問表示，新型冠狀病毒常態和長期存在的可能性較小，指目前的冠狀病毒中...

熱門新聞

校園拉警報！小學生確診新冠肺炎 補習班同學要隔離

全球疫情地圖／台灣再增1例確診 南韓確診數破千、12死！

白沙屯媽報名5天破3萬人 總幹事：如喊停全台封城算了

影／醫事人員出國禁令不變 適用所有醫事人員至6月底

直播／我新冠肺炎增1例 案27醫院內外籍看護中鏢

指全世界欠武漢 世衛專家：若感染想在中國治療

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。